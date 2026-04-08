Copa Libertadores: Universidad Católica no puede en su debut y cae como local ante Boca Juniors

Universidad Católica comenzó con una derrota su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de caer por 1-2 ante Boca Juniors en el Claro Arena.

El equipo dirigido por Daniel Garnero llegaba con buen ánimo tras la goleada frente a Palestino en el torneo local, pero el inicio del partido estuvo marcado por un ambiente tenso tras una fuerte falta que generó una discusión entre jugadores de ambos equipos.

En medio de ese escenario, el cuadro argentino logró abrir la cuenta. A los primeros minutos del encuentro, Leandro Paredes aprovechó una desconcentración defensiva y con un remate desde fuera del área puso el 0-1 para los visitantes.

El primer tiempo continuó con un trámite disputado, con varias interrupciones y tarjetas que condicionaron el desarrollo del juego para el conjunto local.

En la segunda mitad, Universidad Católica intentó adelantar sus líneas en busca del empate, pero fue Boca Juniors el que volvió a golpear.

A los 65 minutos, Adam Bareiro apareció en el área tras un centro cruzado y marcó el 0-2 que complicó aún más el panorama para los cruzados.

Pese a la desventaja, el equipo chileno mantuvo la presión ofensiva en el tramo final del partido y logró descontar a los 83 minutos.

Juan Ignacio Díaz aprovechó un rebote en el área para anotar el 1-2 y darle algo de suspenso a los minutos finales del encuentro.

Sin embargo, el marcador no volvió a moverse y Universidad Católica terminó debutando con una derrota en su regreso al torneo continental.

El resultado deja a los “Cruzados” con la obligación de sumar puntos en sus próximos compromisos de la fase de grupos, que incluirán dos partidos como visitante antes de la recta final de esta etapa del campeonato.