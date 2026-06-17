Adiós a la “voz de los mundiales”: fallece histórico relator deportivo, Hans Marwitz

El periodismo deportivo chileno está de luto tras la muerte de Hans Marwitz, histórico relator que marcó generaciones de auditores y televidentes con sus transmisiones de fútbol nacional e internacional.

El comunicador, conocido popularmente como “El Gringo” y también como “La Voz de los Mundiales”, falleció durante la madrugada de este miércoles a los 85 años, luego de enfrentar una compleja situación médica.

Su carrera comenzó de manera inesperada en 1960, cuando con apenas 19 años debió reemplazar de urgencia al relator Raúl Prado Cavada en Radio Corporación. Aquella oportunidad se transformó en el inicio de una trayectoria de más de seis décadas vinculada a los medios de comunicación y al deporte.

Posteriormente integró el reconocido programa “Más Deporte” de Radio Nacional de Chile y desarrolló pasos por Radio Cooperativa y Radio Biobío, consolidándose como una de las voces más reconocidas del relato deportivo en el país.

Su salto a la televisión ocurrió en 1989, cuando se incorporó al área deportiva de Canal 13. Desde esa plataforma alcanzó una mayor masividad y participó en coberturas de algunos de los eventos futbolísticos más importantes del planeta, entre ellos Copas América y Copas del Mundo.

En esas transmisiones compartió con figuras emblemáticas del periodismo y el fútbol chileno, como Alberto “Tito” Fouillioux, Julio Martínez y Néstor Isella.

En una entrevista concedida en 2020 al programa “Los Tenores Puertas Adentro”, recordó parte de esas experiencias mundialistas. “Con Tito Fouillioux mayoritariamente me tocó trabajar, estuvimos en tres mundiales y con Néstor Isella, gran compañero, un tipazo, gran jugador primero y después ya nos fuimos conociendo”, comentó en aquella oportunidad.

Durante la misma conversación destacó la amistad que construyó con el histórico entrenador de la selección chilena, Nelson Acosta. “El mejor amigo que me regaló el fútbol es Nelson Acosta. Fantástico, iniciamos una amistad muy bonita”, recordó.

Una de sus últimas apariciones públicas vinculadas al fútbol ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022, instancia en la que entregó un mensaje a las nuevas generaciones de relatores que cubrirían el torneo.

“Les digo que les deseo lo mejor, que lo hagan con todo el cariño que tienen por la profesión. Es muy lindo trabajar en un Mundial. Háganlo con ganas, preocúpense, pero denle la emoción que el Mundial produce en los espectadores”, señaló entonces.