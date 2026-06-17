Qué y dónde ver el Mundial: debuta Portugal de Cristiano Ronaldo, Inglaterra y Colombia

El Mundial 2026 continúa este miércoles 17 de junio con una nueva jornada de fase de grupos, marcada por el debut de selecciones de peso internacional como Portugal, Inglaterra y Colombia.

La programación contempla cuatro encuentros correspondientes a los grupos K y L, con partidos distribuidos desde el mediodía hasta la noche en horario chileno.

La actividad comenzará a las 13:00 horas con el estreno de Portugal ante República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston. El conjunto luso, liderado por Cristiano Ronaldo, inicia su participación como uno de los candidatos a avanzar a la siguiente ronda y buscará comenzar con una victoria en el Grupo K.

El encuentro será transmitido por D Sports en televisión de pago y por la plataforma de streaming Paramount+.

Más tarde, a las 16:00 horas, Inglaterra protagonizará uno de los duelos más atractivos de la jornada cuando enfrente a Croacia en el AT&T Stadium de Dallas, por el Grupo L. El combinado inglés buscará ratificar su condición de favorito frente a una selección croata que mantiene una base competitiva en torneos internacionales.

Este partido podrá verse por Chilevisión en televisión abierta, además de D Sports, Disney+ y Paramount+.

La acción continuará a las 19:00 horas con el compromiso entre Ghana y Panamá, también válido por el Grupo L. El encuentro se disputará en el BMO Field de Toronto y será transmitido por D Sports y Paramount+.

La jornada mundialista se cerrará a las 22:00 horas con el debut de Colombia frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El conjunto cafetero intentará arrancar con el pie derecho en una zona donde comparte grupo con Portugal y República Democrática del Congo.

El encuentro contará con transmisión de Chilevisión en señal abierta, en TV por DIRECTV y en streaming en DGO a través de la señal DSPORTS y las plataformas Disney+ y Paramount+. Además, tendrá cobertura radial de ADN Deportes.

Programación del Mundial 2026 para este miércoles 17 de junio

13:00 horas: Portugal vs. República Democrática del Congo (Grupo K)

TV y streaming: D Sports y Paramount+.

Portugal vs. República Democrática del Congo (Grupo K) TV y streaming: D Sports y Paramount+. 16:00 horas: Inglaterra vs. Croacia (Grupo L)

TV y streaming: Chilevisión, D Sports, Disney+ y Paramount+.

Inglaterra vs. Croacia (Grupo L) TV y streaming: Chilevisión, D Sports, Disney+ y Paramount+. 19:00 horas : Ghana vs. Panamá (Grupo L)

TV y streaming: D Sports y Paramount+.

: Ghana vs. Panamá (Grupo L) TV y streaming: D Sports y Paramount+. 22:00 horas: Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K)

TV y streaming: Chilevisión, D Sports, Disney+ y Paramount+. Además, cobertura de ADN Deportes.

La jornada permitirá ver en acción a varios de los equipos llamados a pelear por avanzar a octavos de final, con especial atención sobre Portugal de Cristiano Ronaldo, Inglaterra y una Colombia que buscará comenzar con una victoria su camino en la Copa del Mundo.