Coquimbo Unido cae en dramática tanda de penales ante Platense y se despide de la Copa Libertadores

Coquimbo Unido sufrió una dolorosa eliminación de la Copa Libertadores. El campeón del fútbol chileno cayó este miércoles ante Platense en una dramática definición por penales disputada en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y quedó fuera de los cuartos de final del torneo continental.

La ilusión era alta en la Cuarta Región. El conjunto aurinegro había conseguido un empate 1-1 en Argentina y llegaba a la revancha con la posibilidad de sellar ante su público una clasificación inédita. Sin embargo, no consiguió aprovechar la localía.

El encuentro fue cerrado desde el comienzo. Ambos equipos privilegiaron los resguardos y durante buena parte del primer tiempo prácticamente no generaron oportunidades claras.

Coquimbo logró crecer después de la pausa de hidratación y Guido Vadalá tuvo una de las ocasiones más claras del cuadro local, cuando quedó mano a mano con Juan Pablo Cozzani. El arquero de Platense respondió y evitó la apertura de la cuenta.

El equipo dirigido por Martín Palermo también tuvo sus oportunidades antes del descanso. Primero intentó aprovechar un error de Diego Sánchez y posteriormente el propio “Mono” debió intervenir ante un remate desde fuera del área.

El trámite se mantuvo equilibrado durante el complemento, con escasa fluidez ofensiva y pocas ocasiones. Platense, sin embargo, estuvo cerca de quedarse con la clasificación sobre el final.

Sánchez debió volar para despejar un tiro libre que amenazaba con convertirse en gol y, posteriormente, Nicolás López estrelló un remate en el travesaño.

Sin diferencias en el marcador, la clasificación tuvo que resolverse desde los doce pasos.

La definición fue extensa y prácticamente perfecta durante sus primeros lanzamientos: ninguno de los dos equipos falló sus primeros seis penales.

Martín Barrios convirtió posteriormente para Platense, pese a que Sánchez estuvo cerca de contener su remate, dejando la cuenta 7-6 y toda la presión sobre Coquimbo.

Salvador Cordero asumió el siguiente lanzamiento, pero Cozzani contuvo su disparo y desató los festejos del cuadro argentino, que avanzó a cuartos de final y enfrentará a Fluminense de Brasil.

La derrota puso fin a una histórica participación internacional del conjunto pirata. Coquimbo Unido ganó su grupo y consiguió por primera vez en su historia avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Ahora deberá concentrarse en sus desafíos nacionales. El cuadro aurinegro marcha octavo en el Campeonato, aunque mantiene partidos pendientes, y además deberá disputar la final de la Copa de la Liga y los octavos de final de la Copa Chile.

La caída de Coquimbo también dejó a Chile sin representantes en la Libertadores 2026, luego de que Universidad Católica fuera eliminada el martes por Estudiantes de La Plata.