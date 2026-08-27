Copa Chile 2026 definió las llaves de sus octavos de final

La Copa Chile 2026 entró en tierra derecha tras la confirmación oficial de 16 clubes que disputarán los octavos de final del torneo.

El torneo definió la ronda definitiva tras cerrar el grupo E este miércoles 26. Colo-Colo le ganó a la Unión Española por 3-0 en el debut del caboverdiano Vozinha en el Cacique, mientras O’Higgins hizo lo suyo ante Deportes Recoleta por 3-1.

Debido a estos resultados, los albos jugarán ante Audax Italiano. En tanto, el Capo de Provincia enfrentará a Deportes Santa Cruz. En el mismo lado del cuadro, Ñublense y Deportes Puerto Montt se batirán a duelo, mientras Deportes Concepción hará lo suyo ante Curicó Unido.

Frente a ellos, Coquimbo Unido jugará ante Cobreloa y el ganador de este duelo se enfrentará al vencedor de Universidad Católica o Unión La Calera. Además, por este lado, Deportes Antofagasta se verá las caras ante Deportes Iquique y Universidad de Chile se medirá ante Everton.

De momento, la programación de los octavos de final de la Copa Chile 2026 es desconocida. Este torneo, que antes otorgaba un cupo a la Copa Libertadores, verá a su campeón jugar ante el tercero de la Liga de Primera 2026 en búsqueda del lugar en la ‘Gloria de América’.

El cuadro final del torneo será el siguiente: