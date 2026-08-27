Tomás Barrios venció al español Rincón y clasificó al cuadro principal del US Open

Tomás Barrios superó al español Daniel Rincón por parciales de 6-4 y 6-3 en la tercera ronda de la qualy y avanzó al cuadro principal del US Open.

En el cuadrilátero de Flushing Meadows, Nueva York, el chillanejo 144 del mundo acompañará a Alejandro Tabilo como los dos chilenos que dirán presente en el último Grand Slam de la temporada 2026.

El recorrido de Barrios fue soñado. En la primera ronda, derrotó en tres sets al boliviano Juan Carlos Prado Angelo, 151° del ranking ATP, por 6-2, 5-7 y 6-0. El altiplánico está en su mejor colocación histórica, lo que revaloriza el triunfo del chileno.

La segunda fase también fue de alegría para el oriundo de Chillán. En dicha ronda, le ganó sin complejidades al argentino Genaro Olivieri, 200° del tenis planetario, por 6-3 y 6-1.

Ahora, Barrios tendrá que esperar para conocer al rival que tendrá en el cuadro principal del US Open. El campeón defensor es el español Carlos Alcaraz, que buscará revalidar su trofeo.