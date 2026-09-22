Un mes para inédito Mundial Sub15: este será el curioso formato y los rivales de Chile

Un torneo que viene a cambiar todo precepto del fútbol es el Mundial Sub 15 de Azerbaiyán 2026, cita donde este martes se conocieron los rivales de Chile y de los otros 190 participantes. Sí, no está mal escrito el número, son 191 selecciones.

El campeonato, a disputarse entre el 24 y 30 de octubre en Bakú, la capital azerbaiyana, trae consigo una serie de cambios que hacen prácticamente irreconocible el balompié respecto al habitual y glorioso que se juega en todo el planeta.

Por ejemplo, en vez de 11 jugadores por equipo, serán ocho por lado, con dos tiempos de 20 minutos. La cancha se reducirá notoriamente a cerca de un 60 % de su tamaño habitual: 68x47 metros, aunque las porterías se mantendrán iguales. Asimismo, se permitirán los cambios ilimitados o rotativos.

32 grupos dividirán a las casi dos centenas de participantes; salvo el grupo I, que tendrá cinco equipos, todos tendrán seis miembros. Como prácticamente todo el planeta tendrá representantes, casi mil partidos se disputarán en estos seis días de competición en dos sedes, una de ellas capaz de albergar 20 encuentros en simultáneo.

Todos los países jugarán una cantidad no menor de partidos para dar rodaje masivo a selecciones juveniles de menos tradición futbolística, dijo Arsène Wenger, director de desarrollo de la FIFA.

Chile quedó encasillado en el grupo E del Mundial Sub 15 de Azerbaiyán, donde jugará ante Barbados, la República del Congo, Kuwait, España y Tayikistán. Además, destaca el retorno de Rusia a competencias FIFA y, en esa línea, la ausencia de los Estados Unidos, Ucrania y otras selecciones europeas.