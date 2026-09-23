Presidente de la UEFA arremete contra Infantino y la FIFA: “El fútbol no está en venta”

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, reafirmó su posición contra la FIFA y el líder del ente rector, Gianni Infantino, por su reciente tratamiento del fútbol como un producto comercial.

“Puede que el proyecto que hizo añicos la unidad del fútbol mundial haya sido abolido, pero la confianza que rompió no se ha recuperado y repararla es nuestra tarea ahora. El fútbol no está en venta”, apuntó el dirigente esloveno.

Las declaraciones de Čeferin se proyectaron en un video durante la Portugal Football Summit en Oeiras, localidad cercana a la capital lusa, Lisboa.

“El juego seguirá siendo seguro si quienes lo gobiernan recuerdan para quién lo gobiernan”, subrayó el mandamás del fútbol europeo.

Sobre las jornadas de promoción del fútbol que se desarrollarán en Portugal, dijo que “cada reforma explicada aquí, cada error admitido, cada proyecto que funcionó” será de utilidad para el desarrollo del balompié mundial del futuro. Esto, en contraste con la propuesta mercantilista de Infantino de comercializar parte de la marca FIFA y la Copa del Mundo.

Aunque no dio nombres en el discurso, la referencia al dirigente suizo es obvia y consecuente con la postura que Čeferin ha mostrado. El 20 % de las competiciones que apuntaba a comercializar Infantino es el principal motivo del rechazo de líderes deportivos, entre los cuales está el esloveno.