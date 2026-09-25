¿Guardiola arrancó a tiempo? Manchester City, culpable de 114 cargos financieros en la Premier

Pep Guardiola dejó el Manchester City justo el año en que uno de los casos que llevaba tiempo amenazando al club inglés terminó con un fallo adverso. Una comisión independiente declaró culpable al cuadro “skyblue” de 114 cargos relacionados con irregularidades financieras, según adelantaron este viernes distintos medios deportivos.

Los cargos contra el City se arrastraban desde 2023 y habían sido negados reiteradamente por el club. Sin embargo, la comisión independiente encargada de resolver el caso consideró a la institución culpable en casi todos los puntos sobre los que existían sospechas.

Por el momento, se desconoce qué consecuencias tendrá el fallo para el Manchester City. Tampoco está claro si las eventuales sanciones ya fueron determinadas o si serán resueltas en una etapa posterior del procedimiento.

Las medidas contempladas en el Manual de la Premier League pueden ir desde una advertencia hasta una pérdida de puntos y, en el escenario más extremo, la expulsión del club de la competición.

El proceso se originó tras una investigación sobre presuntas infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018, período tras el cual el club inglés se acogió a una comisión independiente para que resolviera los cargos formulados en su contra.

Según consignó The Athletic, la Premier League acusó al Manchester City de no proporcionar información financiera precisa ni entregar detalles de los pagos realizados a jugadores y entrenadores durante las temporadas comprendidas entre 2009-10 y 2017-18.

A ello se sumaron acusaciones por incumplimientos de las regulaciones del fair play financiero de la UEFA entre 2009 y 2018, además de las normas de rentabilidad de la propia Premier League durante las temporadas 2015-16 y 2017-18.

El Manchester City ya había enfrentado anteriormente sanciones por sus cuentas. En febrero de 2020, la UEFA le impuso una suspensión de dos años de sus competiciones y una multa de 30 millones de euros, después de los documentos filtrados por el periódico alemán Der Spiegel en 2018.

Cinco meses después, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) revocó la suspensión de dos años al considerar que algunas de las supuestas infracciones habían ocurrido hacía demasiado tiempo para poder ser sancionadas.

El club, sin embargo, sí fue castigado por no cooperar con la UEFA y no aportar una cantidad sustancial de pruebas a su favor. El CAS calificó esa infracción como “grave” y le impuso una multa de 8,8 millones de libras.

Ahora, con Guardiola fuera del club y el fallo de la comisión independiente conocido, el Manchester City queda a la espera de conocer las consecuencias que tendrán los 114 cargos por los que fue declarado culpable.