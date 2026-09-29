Vozinha sufre con Cabo Verde: arquero ha protagonizado las derrotas de su país en fecha FIFA

La fecha FIFA varía de continente a continente y en África, 54 países iniciaron el periplo para clasificar a la Copa Africana de Naciones (CAN) 2027 a disputarse en Kenia, Tanzania y Uganda. Entre esos países, está la selección de Cabo Verde del portero de Colo Colo, Vozinha.

La primera jornada doble del torneo clasificatorio para la CAN 2027 se fue con números rojos para el combinado que alcanzó notoriedad en el Mundial 2026, su debut en citas planetarias. Las sendas derrotas ante Mali y Ruanda pasaron, lamentablemente, por una actuación no tan buena del arquero del “Cacique” en el grupo K de la competencia.

En el caso de la caída en condición de visitante ante Mali del 25 de septiembre, fue un duro 3-1 en Bamako con goles de Ange Martial Tia (5′) y doblete de Nene Dorgeles (39′ y 51′); el transitorio empate caboverdiano fue de Sidny Lopes Cabral al 10′, carrilero izquierdo que anotó un golazo ante Argentina en dieciseisavos de final del Mundial.

Las críticas se centraron ineludiblemente en el papel de Vozinha, que salió de forma inentendible a cortar una jugada que terminó en el tercer gol maliense.

En la segunda fecha, recién disputada este 29 de septiembre, el papel de Cabo Verde no fue mejor que ante Mali. En Praia, capital del archipiélago, la escuadra local cayó en difícil encuentro por 1-2 ante Ruanda. Aunque partieron ganando con tanto del atacante Gilson Benchimol al 40′, el defensor Claude Niyomugabo igualó las acciones al 45’+2 con un misillazo.

El punto crítico de la noche fue el gol del triunfo definitivo para las “Avispas” ruandesas al 52′. Elie Tatou Iradukunda recibió un centro de Mickels, uno de los dos gemelos idénticos que defienden a la selección de África Oriental, y anotó el desequilibrio. ¿Dónde intervino Vozinha? No lo hizo: miró el balón y, cuando notó el peligro de la jugada, el balón ya estaba dentro.

🇨🇻😵‍💫 INSÓLITO ERROR DE CÁLCULO DE VOZINHA EN LA DERROTA DE CABO VERDE COMO LOCAL ANTE RUANDA. pic.twitter.com/mEzYKHAmg9 — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) September 29, 2026

Estas dos derrotas ante dos países que nunca han ido al Mundial preocupan tanto en Cabo Verde como en Colo Colo. El nivel superlativo que el golero de 40 años mostró en la cita planetaria no ha vuelto a aparecer ante rivales de menor peso que España, Uruguay o Argentina.

Durante la próxima fecha de la clasificación a la CAN, Cabo Verde y Vozinha buscarán darle la vuelta al mal arranque cuando reciban en el Estadio Nacional del país isleño a Liberia.