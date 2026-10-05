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Colo Colo y Deportes Puerto Montt definirán un nuevo semifinalista de la Copa Chile 2026 DEPORTES Agencia UNO

Colo Colo y Deportes Puerto Montt definirán un nuevo semifinalista de la Copa Chile 2026

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Equipo El Mostrador Deportes
Por : Equipo El Mostrador Deportes
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Los chicos del “Tano” Ortiz siguen en camino por el doblete en el fútbol local, pero deberán enfrentar bajo la poco habitual lluvia santiaguina a los “Hijos del Temporal”.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Colo Colo recibirá este martes 6 de octubre, a las 20:30 horas, a Deportes Puerto Montt en el Monumental, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026. El Cacique ganó 1-0 en la ida con gol de Lautaro Pastrán. Fernando Ortiz afrontará nuevamente el duelo con varias bajas por la fecha FIFA. El vencedor enfrentará a O’Higgins en semifinales, tras su triunfo global 3-0 sobre Deportes Concepción. Además, Antofagasta y Universidad de Chile definirán otra llave este miércoles.
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Este martes 6 de octubre a las 20:30 horas, Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental de Macul al club de Deportes Puerto Montt en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

En el partido de ida, el Cacique se impuso con un solitario gol de Lautaro Pastrán en Chinquihue ante el Velero. El duelo, jugado en el estadio más lindo del mundo (según Marca de España), fue sumamente trabajado y con varios juveniles, considerando las bajas que atraviesa la escuadra de Fernando Ortiz por la fecha FIFA.

Cabe recordar que Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández están en la concentración de la selección de Chile por América del Norte.

La revancha entre albos y albiverdes determinará a un nuevo semifinalista de la copa doméstica nacional.

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El rival del ganador de esta llave será O’Higgins de Rancagua, que despachó a Deportes Concepción por un global de 3-0; en Collao, el “Capo de Provincia” ganó por 0-1, mientras sentenciaron la llave en El Teniente al ritmo de Latinos por un certero 2-0.

En la otra llave, Antofagasta recibirá a Universidad de Chile este miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas. Los octavos de final concluirán en simultáneo, cuando Coquimbo Unido se enfrente en casa ante Cobreloa; el ganador de ese partido jugará los cuartos de final contra Unión La Calera en fecha indeterminada.

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