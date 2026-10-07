Con Maxi Gutiérrez como figura: Chile rindió bien y venció a México en cierre de fecha FIFA XL

Tras dos amistosos internacionales en donde la Selección fracasó en distintos grados, Chile logró jugar al fútbol y, con los jóvenes comandando el equipo, superó a México por 0-2 en Los Ángeles.

El fútbol que plantea Nicolás Córdova y su cuestionado interinato en La Roja por fin dio resultados. Gran parte de la victoria pasó por uno de los mejores jugadores nacionales en esta fecha FIFA XL: Maxi Gutiérrez.

Y es que el delantero del Dínamo de Moscú ruso comandó el ataque criollo ante los Estados Unidos con un golazo desde fuera del área. Ahora, ante el “Tri”, avisó varias veces con su disparo de media distancia y abrió la cuenta.

Al minuto 56, luego de un primer tiempo de pocas luces salvo los ataques del chiguayantino, Gonzalo Tapia quedó en perfecta posición para habilitar al surgido en la cantera de Huachipato, que definió por entre las piernas del golero azteca para el 1-0.

Con este envión anímico, La Roja no dudó en seguir atacando. Una recuperación de Vicente Pizarro, volante de Rosario Central argentino, hizo conexión con Darío Osorio para tomar la batuta de la ofensiva. Aunque el delantero del Crystal Palace inglés podía disparar desde ahí, prefirió devolvérsela al volante exColo Colo, que remató el 2-0 en el 65′.

Por otro lado, México no tuvo su mejor partido, lo que Chile supo aprovechar y se impuso certeramente. No obstante, esto se debe a la sinergia de un mejor planteamiento e individualidades como las de Maxi Gutiérrez y Vicente Pizarro, aunque algunos nombres siguen sin rendir como se esperaba.

La ventana internacional se cerrará hasta el próximo noviembre, donde Chile enfrentará en doble oportunidad a Colombia.