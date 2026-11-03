Inicia cuarta fecha de la Champions League: destacan duelos del Manchester United, PSG y Barcelona

Este martes 3 de noviembre iniciará la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, el primer torneo de clubes europeos en importancia.

La competencia en el Viejo Continente alcanzará así la mitad de su etapa de todos contra todos, donde 36 equipos jugarán en total ocho partidos cada uno. Los ocho mejores avanzan a octavos de final y los que quedaron entre el lugar 9 y el 24 juegan una serie eliminatoria; los que ganan van a octavos y los que pierden, a Europa League. Los clubes que quedaron desde el puesto 24 al 36 quedan eliminados de la cita.

En ese contexto, este martes se disputarán nueve de los 18 partidos; el resto, se jugarán mañana miércoles.

A las 14:45 horas de Chile, abrirán la fecha los partidos entre el Galatasaray turco y el Stuttgart alemán en Estambul, y el Shakhtar Donetsk ucraniano y el Sporting de Lisboa en el Stamford Brigde londinense; el Chelsea, de buena voluntad, prestó su casa para el duelo.

Luego, a las 17:00 horas, se jugará el resto de la jornada. El Feyenoord de los Países Bajos se medirá en Róterdam ante el Inter de Milán, el Bodø/Glimt noruego recibirá al Lille francés, el Atlético de Madrid hará lo suyo contra el Bayern de Múnich y el Villarreal se enfrentará al París Saint-Germain, campeón vigente del torneo.

Además, el Barcelona recibirá al Aston Villa inglés, el Manchester United intentará hacerle pelea a la Roma y el Linz austríaco albergará al Slovan Bratislava de Eslovaquia.

En la tabla de posiciones, cinco clubes lideran con nueve puntos: París Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y el Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini.