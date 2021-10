Agustín Squella en la Constituyente: “Estamos forzados a los acuerdos, y no conseguirlos equivaldría al fracaso de la Convención”

En el marco de la última jornada de los discursos de apertura en la Convención Constitucional, el constituyente Agustín Squella apuntó a dos temas principales para la óptima construcción de la nueva Constitución: la diversidad y los acuerdos.

“Lo que una sociedad abierta tiene que hacer es proteger su diversidad e impedir que algún punto de vista se transforme en hegemónico y domine sobre los demás, para lo cual tenemos un doble deber: reconocer nuestra pluralidad, que es un hecho, y comportarnos como pluralistas que admiten ese hecho y lo valoran como un bien, practicando para ello la virtud de la tolerancia”, comentó Squella.



Video vía Twitter @24HorasTVN

Además agregó que “entonces, lo que corresponde es que dentro de nuestra Convención no recelemos de la diversidad que ella tiene, sino que la aceptemos y celebremos como el bien que es, y que nos miremos unos a otros como oponentes políticos con quienes ponerse de acuerdo y no como enemigos a los que haya que derrotar sin buscar el más mínimo acuerdo”.

También añadió que “en el caso de nuestra Convención o nos ponemos de acuerdo o no podremos proponer al país una nueva Constitución. Nos guste o no, estamos forzados a los acuerdos, y no conseguirlos equivaldría al fracaso de la Convención y, finalmente, el fracaso de un país que vio en la Convención una vía institucional apropiada para salir de una crisis y poner rumbo hacia una sociedad más justa. Y lo cierto es que de una posible vía institucional para nuestra crisis, la Convención parece haberse transformado en el único cauce para ese fin”.