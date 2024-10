AlPanPan: Carmen Luz Parra y Héctor Cossio sobre AC de Vivanco y reunión de Valencia con Hermosilla

En el programa de hoy de Al Pan Pan, Carmen Luz Parra analizó la reciente aprobación de la acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, por parte de la Cámara de Diputados.

El líbelo fue respaldado por la totalidad de la oposición, pero el oficialismo se mostró dividido. El PPD votó a favor, mientras que el PS lo rechazó y el PC junto al Frente Amplio se abstuvieron o votaron en contra. La Democracia Cristiana también optó por no apoyar la moción.

La polémica se generó porque las acusaciones iban fusionadas, y varios legisladores consideraron que los hechos de cada caso no eran comparables. El Senado informó que revisará las acusaciones de forma separada la próxima semana.

Por otro lado, el editor general de El Mostrador, Héctor Cossio, abordó las recientes declaraciones del fiscal nacional, Ángel Valencia. En varias entrevistas radiales y un punto de prensa, Valencia reveló que se reunió con el abogado Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick poco después de asumir su cargo, contradiciendo declaraciones previas en las que afirmó haber intercambiado solo chats con Hermosilla para coordinar temas académicos con Chadwick.

Valencia explicó que la reunión no fue un acto de lobby, ya que no involucraba causas judiciales. Sin embargo, diputados como Jaime Naranjo y Andrés Giordano solicitaron su renuncia, mientras que Johannes Kaiser afirmó que esto complica su gestión. Valencia defendió la transparencia de sus acciones y aseguró no tener contacto con Hermosilla desde 2022.

Sobre esto y más en el episodio completo a continuación: