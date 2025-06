Al Pan Pan: Insulza y Chahuán analizan la última Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric

Durante el programa Al Pan Pan, conducido por Mirna Schindler, participaron los senadores José Miguel Insulza (PS) y Francisco Chahuán (Indep. bancada RN), quienes abordaron los principales anuncios realizados por el presidente Gabriel Boric en su última Cuenta Pública.

El senador José Miguel Insulza se refirió a los aspectos más relevantes de la intervención presidencial, discurso en donde destacó la propuesta de transformar Punta Peuco en un penal común, el ingreso del proyecto para legalizar el aborto voluntario hasta las 14 semanas y la extensión del metro hasta el aeropuerto.

En cuanto a política internacional, en el programa se comentó la declaración del Mandatario sobre el conflicto en Medio Oriente, donde habló de genocidio y limpieza étnica que el gobierno de Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino. En esa línea, anunció un plan para prohibir la importación de productos producidos en territorios ilegalmente ocupados y una estrategia de diversificación para “dejar de depender de Israel en toda área”. El Jefe de Estado también señaló que “no aceptamos empates. Condenamos el terrorismo de Hamás y exigimos la liberación de rehenes que están en cautiverio”.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán abordó las críticas al balance entregado por el Presidente, emitidas principalmente por las palabras de Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos: “La verdad es que me dio pena y me dio vergüenza. Pena, porque he estado acá con personas que han estado contándome de cómo sufren con el tema de la seguridad ciudadana y el Presidente lo que ha hecho además es dar cifras, muchas de las cuáles además no son ciertas, tratando de demostrar que hemos tenido un tremendo avance en materia de seguridad ciudadana, cuando hemos tenido un tremendo retroceso”.