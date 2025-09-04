Sin Tapujos: Clarisa Hardy y Cristián Leporati sobre bots en RRSS, voto obligatorio sin multa y más

Patricio Góngora presentó esta jornada su renuncia al directorio de Canal 13, tras un reportaje de Chilevisión que lo vinculó con campañas de desinformación en redes sociales contra las candidatas presidenciales Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Jeannette Jara (PC).

“He dejado el puesto que ocupaba en el directorio de esa institución”, dijo en una declaración pública, donde recalcó que “esa cuenta no es mía” en alusión a “Patitoo_Verde”. Según él, la investigación se basó en “fuentes anónimas denunciando a cuentas anónimas”.

El reportaje del citado medio reveló que una abogada infiltrada en grupos de bots fue informada por otro integrante de que el usuario detrás de “Patito Verde” era Góngora, algo que él calificó como “francamente denigrante”.

Hoy en Sin Tapujos, con Fran Castillo: conversamos sobre la polémica que estallo durante la última jornada (además del estado de la carrera presidencial y el rechazo en el Congreso a la indicación que buscaba sancionar a quienes no voten en las próximas elecciones) junto al académico de Publicidad de la UDP Cristián Leporati, y la exministra, psicóloga y antropóloga Clarisa Hardy