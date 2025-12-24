Al Pan Pan: Jaime Quintana y Patricio Briones sobre administración Boric y rol parlamentario del PDG
Hoy en Al Pan Pan: a meses del fin del Gobierno de Gabriel Boric, revisamos con el presidente del PPD los logros y fracasos de La Moneda en estos cuatro años. Además ahondamos en el rol que asumirá el PDG de cara al próximo ciclo parlamentario.
En la centroizquierda continua el análisis tras la derrota en las elecciones presidenciales. Por el lado del PC, su comité central elaboró un informe en que se apunta al Presidente Gabriel Boric y al comando de Jeannette Jara por la histórica derrota de las fuerzas de izquierda.
Según informó La Tercera, el texto plantea que Kast logró transformar el balotaje en un “pseudoplebiscito contra la actual administración”, junto con cuestionar que el Mandatario aludiera al republicano en cadena nacional.
En tanto, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, cuestionó una falta de autocrítica en el Frente Amplio, la que “nos puede llevar a nuevas derrotas y puede hacer un daño irreversible al sector”. Incluso, alertó que si se repite algunos errores, “no me extrañaría que después tengamos un Kaiser de Presidente”.
Hoy en Al Pan Pan: desmenuzamos las luces y sombras de la administración Boric y lo que le espera a las fuerzas de izquierda con el presidente del PPD.
También conversamos con el diputado electo por el Biobío Patricio Briones (PDG) sobre el rol que asumirá su tienda tras los buenos resultados en las elecciones parlamentarias, y que convertirán a su bancada en la bisagra de los proyectos que pasen por el hemiciclo.
Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.