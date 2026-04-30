Al Pan Pan: Magdalena Browne y Héctor Cossio sobre agenda comunicacional de La Moneda y Orbán files

Tras filtrarse el oficio del Ministerio de Hacienda que indicaba “descontinuar” 142 programas y revisar otros 260, hubo una reunión en La Moneda para ordenar la coordinación interna en el gobierno. El titular de Interior, Claudio Alvarado, se citó durante la tarde de ayer con el jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el ministro de Vivienda, Iván Poduje; y el director de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez.

El encuentro ocurrió poco después que el presidente del Partido Republicano, Agustín Squella, pidiera más protagonismo al ministro del Interior, y plantease sobre el equipo de asesores del presidente Kast que “ahí tenemos un problema”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre el control de daños en La Moneda con la decana de la Escuela de Comunicaciones de la UAI, Magdalena Browne.

También conversamos con el editor general de El Mostrador, Héctor Cossio, sobre los “Orbán Files”, la investigación solicitada por el nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, sobre el eventual uso de fondos públicos en redes conservadoras globales y que alcanzaría a José Antonio Kast.