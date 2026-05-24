“69”: Ryu Murakami recupera una juventud física, ruidosa y colectiva

¿Cuándo eras adolescente? ¿De qué te reías? ¿Qué querías cambiar del mundo? Esas preguntas recorren 69 (Editorial Abducción), la novela más vital y emotiva de Ryu Murakami. Publicada originalmente en 1987, pero ambientada en el Japón convulsionado de fines de los años sesenta, la historia sigue a Ken, un estudiante secundario obsesionado con el rock, las chicas y las ideas revolucionarias que recorrían la época. En una ciudad marcada por la presencia militar estadounidense, Murakami transforma la adolescencia en una experiencia caótica donde política, música y deseo aparecen completamente entrelazados.

Nacido en 1952 en Sasebo, la misma ciudad donde transcurre la novela, Ryu Murakami pertenece a una generación marcada por la ocupación cultural norteamericana posterior a la guerra y las tensiones políticas del Japón moderno. Antes de convertirse en escritor fue músico y cineasta, experiencias que atraviesan gran parte de su obra. Irrumpió en la literatura japonesa con Azul casi transparente, novela con la que obtuvo el Premio Akutagawa en 1976 y donde ya aparecían temas centrales de su escritura: el vacío existencial, la violencia, las drogas y el desencanto juvenil.

Pero en 69 domina otra energía. Aunque la novela conserva la mirada crítica y corrosiva característica del autor, aquí aparece atravesada por una nostalgia lúcida que nunca idealiza el pasado. Murakami entiende que la adolescencia es también una edad profundamente performática: sus personajes exageran, improvisan y actúan versiones delirantes de sí mismos mientras intentan descubrir quiénes son realmente. Y en ese proceso la música ocupa un lugar central. Hendrix, The Doors y el rock psicodélico funcionan no solo como referencias culturales, sino como expresión de una sensibilidad política y emocional.

Leída hoy, 69 también funciona como una crítica indirecta al presente. Frente a sociedades marcadas por la hiperproductividad, el aislamiento y la hiperconexión digital, Murakami recupera una juventud física, ruidosa y colectiva. Sus personajes fracasan, discuten cara a cara, levantan barricadas absurdas y buscan desesperadamente experimentar el mundo antes de que el mundo imponga sus reglas. Tal vez por eso la novela sigue conservando una intensidad tan viva: porque entiende que crecer consiste, en parte, en aprender a convivir con la pérdida de aquella primera sensación de libertad absoluta.

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