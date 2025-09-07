Peronismo aplasta al partido de Milei en elecciones de la provincia de Buenos Aires
La alianza de sectores de la oposición peronista al gobierno de Milei aplastó al partido del presidente, La Libertad Avanza, en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país y clave de cara a las elecciones nacionales de octubre. [ACTUALIZADA]
El gobierno de Javier Milei sufrió este domingo su revés más duro desde que llegó al poder. En las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra más del 37% del padrón nacional, el frente peronista Fuerza Patria —integrado por Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa— se impuso por 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA).
Con el 93,59% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria alcanzó el 47,13% de los votos, frente al 33,80% de La Libertad Avanza .
Los resultados indicaron además que el peronismo ganó en seis de las ocho secciones electorales que componen la provincia, incluidos triunfos categóricos en los dos distritos más poblados.
La participación se ubicó levemente por encima del 63%, una cifra menor a la registrada en comicios legislativos anteriores (71 % en 2021 y 77 % en 2017) pero no tan baja como se esperaba, considerando que en esta ocasión las elecciones no se celebraron en conjunto con las nacionales y se vaticinaba una mayor abstención.
Por debajo de Fuerza Patria y LLA se ubicó Somos Buenos Aires, un frente político compuesto por sectores peronistas opuestos al kirchnerismo (el triunfador este noche), que superó el 5 % de los votos. En la cuarta posición quedó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, con poco más del 4 %.
De confirmarse estos resultados, Fuerza Patria, que gobierna la provincia desde 2019, se quedaría con 13 de las 23 bancas en el Senado que se ponían en juego en esta elección y 21 de los 46 escaños de disputados.
LLA, por su parte, se quedaría con ocho bancas en el Senado provincial -que cuenta con 46- y 18 escaños en la Cámara Baja, que cuenta con un total de 92 sillas.
El peronismo logró imponerse no solo al partido de Milei sino también a Propuesta Republicana (PRO), partido conservador liderado por el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) y que se presentó a estos comicios en conjunto con LLA.
Tanto el Gobierno de Milei como el peronismo -la principal fuerza opositora en Argentina- eligieron como estrategia política plantear la elección provincial como una batalla clave para posicionarse con solidez para los comicios nacionales del 26 de octubre, en los que se renovará parcialmente la composición del Parlamento argentino.
La provincia de Buenos Aires tiene un importante peso electoral, puesto que concentra al 38,6 % de la población de Argentina.
Cristina Fernández celebra desde su balcón
“¿Viste Milei?”, escribió minutos antes de salir al balcón Fernández en su perfil de X, para luego recriminar, una a una, varias políticas y acciones del presidente Javier Milei durante su gobierno.
Cuando comenzó a caer la noche, sobre las 19 horas, simpatizantes del kirchnerismo se empezaron a desplazar hasta la casa de Fernández, donde siguen cientos de personas celebrando el triunfo peronista.
“Estamos pasando momentos tremendos, donde perdemos derechos, perdemos soberanía, atacan a los más vulnerables, todo lo que teníamos lo vamos perdiendo, y para mí es un alivio que el peronismo esté teniendo estos números. Por eso vine acá a ver a Cristina, que es mi líder, en la que yo deposito mi confianza”, dijo a agencia EFE Ana Riveros, una de las congregadas.
Y agrego: “El Gobierno actual es una catástrofe, es un desastre para el país, para todos los argentinos”.
Cristina Fernández fue muy dura en su mensaje publicado en X contra Milei. Empezó con un reproche por haberse apropiado en esta campaña del lema “Nunca Más”, una frase emblemática que, desde el juicio a las juntas militares de la dictadura, ha estado estrechamente ligada a las políticas de derechos humanos, memoria y justicia.
“¿Viste Milei? Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”, escribió la expresidenta, quien le arengó: “Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”.
La expresidenta, que cumple prisión domiciliaria tres ser condenada por irregularidades en la concesión de obras públicas, reprochó a Milei sus políticas de ajuste contra las personas discapacitadas y enumeró una serie de consecuencias que está padeciendo la sociedad por ese motivo.
Por último, se refirió a la siguiente cita electoral en Argentina para renovar el Congreso Nacional: “El próximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo… ¡Más que nunca!”, concluyó, mientras la calle donde vive estaba repleta de gente y cortada al tráfico por la gran afluencia de personas que fueron a celebrar con ella.
Milei reconoce haber sufrido una “clara derrota”
Milei reconoció el fracaso de la formación ultraderechista en esta provincia frente al rotundo triunfo del peronismo: “Hoy hemos tenido una clara derrota y, si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos, hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, afirmó.
“Este es un piso del cual empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre, que vienen las elecciones nacionales”, señaló Milei, en alusión a los comicios en los que se renovará parcialmente la composición del Parlamento argentino.
El presidente argentino dijo que el resultado de este domingo obliga a hacer una profunda autocrítica: “Aquellas cosas en que nos hemos equivocado, las vamos a corregir”.
“Si hemos cometido errores en lo político, los vamos a internalizar, los vamos a procesar, vamos a modificar las acciones y vamos a ser cada día mejor para tener un mejor resultado el 26 de octubre”, insistió.
Aún así, se mantuvo firme en el rumbo que adoptó cuando fue elegido presidente, en diciembre de 2023: “No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno. El rumbo no solo que se confirma sino que lo vamos a acelerar y profundizar más”.