“Tiene mi completo y total respaldo”: Trump expresa apoyo a reelección de Milei en 2027

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este martes, durante la Asamblea General de la ONU, su respaldo a la reelección del presidente argentino, Javier Milei, en los comicios previstos para 2027.

El mandatario republicano escribió un mensaje de apoyo a Milei en la plataforma Truth Social desde Nueva York. “Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, escribió el jefe de la Casa Blanca.

Según Trump, Milei “ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

El republicano afirmó que el libertario heredó un “desastre total” en materia económica causada por “el anterior presidente de izquierda radical”, en referencia a Alberto Fernández, a quien comparó con el expresidente demócrata Joe Biden.

“Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito”, añadió el presidente norteamericano.

Primera reunion

Milei mantuvo este martes su primera reunión bilateral oficial con su homólogo estadounidense, y le agradeció por su “gran amistad” y por su respaldo electoral, algo que consideró “un gesto extraordinario”.

“Muchas gracias presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario”, escribió Milei en su perfil de la red social X tras finalizar la reunión entre ambos en Nueva York, en el contexto de la Asamblea General de la ONU.

El mensaje del mandatario argentino estuvo acompañado por una captura de una publicación de Trump en la plataforma de Truth Social en la que señaló: “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”.

Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario. Cc: @realDonaldTrump pic.twitter.com/78F6gM5Gwy — Javier Milei (@JMilei) September 23, 2025

Trump y Milei tienen previsto reunirse después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ofreciera apoyo financiero a Argentina ante las turbulencias económicas derivadas de la escalada del dólar en el país suramericano.