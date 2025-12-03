EE.UU. suspende ciudadanía y “green cards” para inmigrantes de 19 países de “alto riesgo”

Según un memorando oficial divulgado el martes 2 de diciembre de 2025, la medida incluye a Haití, Cuba, Venezuela, Afganistán, Irán, Somalia, Sudán, Yemen, Birmania, Burundi, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Laos, Libia, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán, 19 países que el Gobierno de Donald Trump ha descrito como de alto riesgo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) suspendió el procesamiento de solicitudes de ciudadanía y la tarjeta de residencia, conocida como “green card”, según el memorando, para personas de esos países, ya sujetos a restricciones de viaje anunciadas por Trump en junio. La medida había sido adelantada la semana pasada en X (Twitter) por Joseph Edlow, del USCIS.

Contra potenciales inmigrantes y contra los establecidos en EE. UU.

En junio, el Gobierno prohibió los viajes a EE. UU. a ciudadanos de 12 países y restringió el acceso a los de otros siete, citando preocupaciones de seguridad nacional. La prohibición se aplicó a ciudadanos de Afganistán, Myanmar, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, mientras que el acceso restringido se aplicó a personas de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

En ese momento, no se tomaron medidas contra los inmigrantes de esos países que ya se encontraban en Estados Unidos antes de la entrada en vigor de la prohibición de viajes. Pero ahora, la noticia del USCIS significa que quienes ya se encuentran en Estados Unidos, independientemente de su fecha de llegada, estarán bajo un escrutinio más riguroso.

“Ante las preocupaciones identificadas y la amenaza al pueblo estadounidense, el USCIS ha determinado que es necesaria una nueva revisión exhaustiva, una posible entrevista y una nueva entrevista de todos los extranjeros procedentes de países de alto riesgo que ingresaron a Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021”, declaró la agencia, en referencia al período de la administración Biden.

En el memorando, la agencia indicó que, en un plazo de 90 días, crearía una lista priorizada de inmigrantes para su revisión y, de ser necesario, su remisión a las autoridades migratorias u otras agencias del orden público.

Tras ataque a soldados en Washington

Altos cargos estadounidenses habían indicado en los últimos días que endurecerían las políticas migratorias, luego de que dos soldados de la Guardia Nacional fueran atacados a tiros en Washington.

El sospechoso del ataque, que se cobró la vida de un soldado, es un ciudadano afgano que el martes se declaró no culpable de cargos de asesinato. El hombre llegó a Estados Unidos durante las evacuaciones masivas que siguieron a la retirada de las fuerzas extranjeras de Afganistán en 2021.

“El USCIS tiene un papel central en impedir que terroristas busquen refugio en Estados Unidos”, señala el memorando gubernamental. Y agrega que Estados Unidos comprobó recientemente “lo que la falta de evaluación, verificación y priorización de adjudicaciones rápidas puede hacerle al pueblo estadounidense”.

Críticos señalan castigo colectivo para los inmigrantes

La semana pasada, el director del USCIS anunció en redes sociales que su agencia reexaminaría las solicitudes de residencia permanente de personas procedentes de países “de interés”. Sin embargo, la directiva del martes va más allá y detalla quiénes se verán afectados.

El USCIS también anunció la semana pasada que suspendería todas las decisiones sobre asilo, y el Departamento de Estado anunció la suspensión de las visas para los afganos que colaboraron en el esfuerzo bélico estadounidense.

Los críticos han señalado que las acciones de la administración Trump han constituido un castigo colectivo para los inmigrantes.