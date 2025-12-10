La opositora venezolana María Corina Machado ya está en Oslo

La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado ya se encuentra en Oslo, según el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, donde se reunirá con su familia en el Grand Hotel de la capital noruegay luego saludará a sus seguidores.

“María Corina Machado ya está en Oslo y de camino para llegar acá”, al hotel, señaló Frydnes a los medios y a los seguidores de la exdiputada que aplaudieron y gritaban “valiente”.

“Ella va a reunirse directamente con su familia, no habrá ningún encuentro hoy”, añadió el máximo responsable del Comité Nobel Noruego, quien agradeció a todos por un “día maravilloso”, en el que él entregó a la hija de Machado, Ana Corina Sosa, el premio Nobel de la Paz al no llegar a tiempo a Oslo la opositora.

Sin embargo, luego su exjefa de campaña, Magali Meda, indicó que la opositora venezolana “está en camino desde el aeropuerto, se reunirá con familia” y saldrá al balcón del hotel porque los quiere saludar”.

Visita al Parlamento noruego y reunión con el primer ministro

Frydnes señaló que informará cuanto antes del programa en Oslo el viernes de Machado, que por ahora tenía previsto acudir al Parlamento noruego y reunirse con el primer ministro del país nórdico, Jonas Gahr Støre, con quien iba a dar la rueda de prensa que se perdió el martes.

La llegada de Machado a Oslo, que vive normalmente en la clandestinidad en Venezuela, se produjo con casi tres días de retraso sobre su plan inicial previsto, debido a los problemas de salir de su país y la incertidumbre sobre cómo regresar después al país andino.

La líder opositora lamentó el jueves en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con Frydnes que no pudo llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que estaba ya “de camino” a Oslo.

“Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años. Y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo”, dijo en esa conversación, que se produjo cuando estaba a punto de tomar un vuelo, según confesó.

La ganadora del Nobel de la Paz 2025, llegó a Noruega horas después de la ceremonia de entrega del premio, después de más de un año casi todo el tiempo escondida y desafiando una prohibición de viajar que dura ya una década.

Machado, de 58 años, tiene prohibido salir de Venezuela desde 2014 por orden del régimen de Nicolás Maduro, y el miércoles su hija pronunció en su nombre el discurso de aceptación del premio.

El Comité Noruego del Nobel otorgó el premio a Machado por su lucha contra lo que calificó de una dictadura en Venezuela.

Horas antes, el gobierno noruego había anunciado que Machado ofrecería una conferencia de prensa el jueves a las 10:15 CET (09H15 GMT) en Oslo.