Machado sufrió fractura en su agitada salida de Venezuela

La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz, se fracturó una vértebra durante su complicado viaje a Oslo para recibir el galardón, según informó este lunes (15.12.2025) el diario noruego Aftenposten y confirmó posteriormente su portavoz. “Está confirmada la fractura vertebral”, indicó Claudia Macero, en alusión al artículo publicado en el periódico noruego.

“Por el momento, no se dará ninguna información extra a la que aparece en el artículo”, agregó Macero. Según el diario, la fractura se produjo cuando la llevaban en un pequeño barco pesquero, momento en el que había malas condiciones meteorológicas, con fuertes vientos y mucho oleaje, y forma parte de una serie de lesiones que le fueron detectadas en una revisión realizada en el Hospital Universitario de Ullevål de Oslo.

“El estado de la paciente se considera vinculado a las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela. El trayecto incluyó cinco horas en una embarcación en mar abierto bajo circunstancias muy intensas”, declaró al diario noruego una fuente conocedora del caso. La noticia fue confirmada también por Magalli Meda, otra portavoz de Machado, quien aseguró que de todos modos la líder opositora regresará a Venezuela.

Arriesgada operación

Sin embargo, las lesiones obligarán a Machado a prolongar su estancia en Noruega mientras espera las recomendaciones de los médicos sobre el tratamiento a seguir. “Ella tiene plena intención de regresar a Venezuela. A pesar del diagnóstico, Machado sigue totalmente comprometida con su labor política y democrática. Al mismo tiempo, seguirá las recomendaciones que le indiquen los médicos”, dijo la fuente de Aftenposten.

A riesgo de ser declarada fugitiva en su país, donde vivía en la clandestinidad, Machado dejó Venezuela en unas condiciones sobre las que se conoce poco. Según Bryan Stern, un excombatiente estadounidense que fundó una empresa para sacar a extranjeros de zonas peligrosas, su salida del país sudamericano fue posible gracias a una rocambolesca operación, denominada “Dinamita Dorada”.

Según Stern, Machado dejó Caracas disfrazada y con una peluca, y se dirigió a una playa del norte del país. Allí se embarcó en un viejo pesquero elegido para no levantar sospechas ni exponerse a los bombardeos estadounidenses en el mar Caribe, desde donde fue transportada a otro barco donde llegó entumecida y empapada. Allí se encontró con Stern, y juntos se dirigieron a Curazao, desde donde tomaron un avión privado a Oslo, con escala en Estados Unidos.