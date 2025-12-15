Publicidad
La marraqueta “estaba crujiente”: Kast participa de su primera actividad como Presidente electo

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

En su primer gesto como Presidente electo, José Antonio Kast llegó hasta Buin para compartir un desayuno con vecinos del sector donde fue concejal, destacando que el triunfo “no era mío ni de un partido, era el triunfo de Chile”.

José Antonio Kast realizó en Buin su primera actividad como Presidente electo con un desayuno junto a vecinos, acompañado por su esposa María Pía Adriasola. Agradeció el apoyo recibido y afirmó que su victoria “no era el triunfo de un partido, era el triunfo de Chile”. Kast explicó que eligió Buin por su vínculo personal y político con la zona, donde fue concejal, destacando el carácter ciudadano del encuentro.
José Antonio Kast realizó la mañana de este lunes su primera actividad pública como Presidente electo con un desayuno junto a vecinos de Buin.

El encuentro, en la calle Simón Reyes 1365, se desarrolló cerca de las 09.30 horas y reunió a residentes del sector en torno a una mesa con productos tradicionales, en una actividad de carácter informal y comunitario.

Al lugar llegó acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, y recibió muestras de apoyo de los asistentes. El diputado electo Jaime Coloma (UDI) participó del encuentro y comentó en tono distendido que la marraqueta “estaba bien crujiente”.

Kast entregó breves palabras a la prensa y a los vecinos, agradeciendo el respaldo recibido en las urnas. “Les agradezco el cariño, gracias por el cariño (…) allí en Villaseca también me crié, venía a comprar el gas”, señaló. Adriasola, por su parte, indicó: “Empieza el trabajo”.

Más tarde, el Presidente electo sostuvo que la jornada electoral fue intensa y destacó el carácter transversal del resultado. “No era el triunfo mío, no era el triunfo nuestro de un partido, era el triunfo de Chile”, afirmó.

Kast explicó además su decisión de iniciar su agenda en Buin, recordando que fue allí donde ejerció su primer cargo público como concejal y destacando el valor simbólico del encuentro con vecinos del sector.

