La marraqueta “estaba crujiente”: Kast participa de su primera actividad como Presidente electo

José Antonio Kast realizó la mañana de este lunes su primera actividad pública como Presidente electo con un desayuno junto a vecinos de Buin.

El encuentro, en la calle Simón Reyes 1365, se desarrolló cerca de las 09.30 horas y reunió a residentes del sector en torno a una mesa con productos tradicionales, en una actividad de carácter informal y comunitario.

Al lugar llegó acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, y recibió muestras de apoyo de los asistentes. El diputado electo Jaime Coloma (UDI) participó del encuentro y comentó en tono distendido que la marraqueta “estaba bien crujiente”.

Kast entregó breves palabras a la prensa y a los vecinos, agradeciendo el respaldo recibido en las urnas. “Les agradezco el cariño, gracias por el cariño (…) allí en Villaseca también me crié, venía a comprar el gas”, señaló. Adriasola, por su parte, indicó: “Empieza el trabajo”.

Más tarde, el Presidente electo sostuvo que la jornada electoral fue intensa y destacó el carácter transversal del resultado. “No era el triunfo mío, no era el triunfo nuestro de un partido, era el triunfo de Chile”, afirmó.

Kast explicó además su decisión de iniciar su agenda en Buin, recordando que fue allí donde ejerció su primer cargo público como concejal y destacando el valor simbólico del encuentro con vecinos del sector.