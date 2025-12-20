Lula advierte catástrofe humanitaria por eventual intervención en Venezuela y choca con Milei

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este sábado (20.12.2025) en la Cumbre del Mercosur que una posible intervención militar en Venezuela sería una catástrofe humanitaria y crearía un grave precedente para toda Sudamérica.

“Cuatro décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente vuelve a ser amenazado por la presencia militar de una potencia”, afirmó el líder progresista en referencia al cerco aeronaval tendido de Estados Unidos en el Caribe frente a las costas de Venezuela.

El mandatario brasileño agregó que una posible intervención armada en Venezuela, como con la que amenaza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “sería una catástrofe humanitaria”.

Lula, que se ha propuesto como mediador entre ambos países y ha mantenido conversaciones telefónicas tanto con Trump como con el venezolano Nicolás Maduro, afirmó que en el mundo actual parece más fácil construir muros que puentes. “Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía son de otra naturaleza. Son las guerras, las fuerzas antidemocráticas y el crimen organizado”, dijo.

Milei insta a secundar presión militar

En la reunión del Mercosur, sin embargo, se registraron posiciones contrarias con respecto a Venezuela, ya que Brasil se negó a aprobar el viernes una resolución ministerial propuesta por Argentina y Paraguay para condenar las violaciones a los derechos humanos en el país vecino y las amenazas a la democracia.

El presidente argentino, Javier Milei, instó a sus socios comerciales a secundar la presión militar que Estados Unidos ejerce contra Venezuela y a condenar al Gobierno de Nicolás Maduro.

“La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario”, dijo Milei en un discurso en la Cumbre del Mercosur, según un comunicado de la Presidencia argentina.

Con estas declaraciones, Milei reiteró su apoyo al gran despliegue naval realizado desde septiembre pasado por Estados Unidos en aguas del Caribe.

El discurso de Milei se opone frontalmente a la visión de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la cumbre.