España prevé dar estatus legal a medio millón de inmigrantes

A diferencia de buena parte de Europa, el gobierno español aprobó este martes un plan de regularización de inmigrantes, en su mayor parte latinoamericanos.

La medida excepcional permitirá beneficiar a “medio millón de personas” que se encuentren en España desde al menos cinco meses, puedan probar que llegaron antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales, explicó la ministra de Migraciones, Elma Saiz, en la televisión pública.

El plan, aprobado este martes en consejo de ministros, prevé que las tramitaciones se inicien a partir de abril y hasta el 30 de junio, para que estas personas puedan “trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país”, detalló la funcionaria.

“Modelo migratorio basado en derechos humanos”

“Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social”, afirmó Saiz posteriormente en rueda de prensa.

El gobierno español del socialista Pedro Sánchez es una excepción en materia migratoria dentro de la Unión Europea (UE), en contraposición al endurecimiento de la política de muchos países del bloque.

Según Sánchez, “80% del crecimiento” económico de España en los últimos seis años y 10% de los ingresos de la seguridad social del país se deben a la migración.