Demócratas dan golpe en Texas y arrebatan escaño estatal en distrito que Trump ganó por 17 puntos

Los demócratas anotaron una nueva victoria electoral en Estados Unidos al conquistar un escaño del Senado estatal de Texas en una elección especial celebrada el sábado, en un distrito del área de Fort Worth que el presidente Donald Trump había ganado por 17 puntos en las presidenciales de 2024.

El ganador fue Taylor Rehmet, presidente sindical y veterano de la Fuerza Aérea, quien derrotó en segunda vuelta a Leigh Wambsganss, candidata republicana respaldada públicamente por Trump. Con casi la totalidad de los votos escrutados hasta la mañana del domingo, Rehmet mantenía una ventaja de 14 puntos, lo que implica un giro electoral de aproximadamente 31 puntos respecto del resultado presidencial en ese mismo distrito.

Rehmet había obtenido el 48% de los votos en la primera vuelta de noviembre, en una contienda en la que también participó otro candidato republicano. Su triunfo se suma a una serie de desempeños favorables para los demócratas en elecciones especiales recientes, en momentos en que el partido busca consolidar impulso rumbo a las elecciones de medio término.

Durante los días previos a la votación, Trump realizó un apoyo explícito a Wambsganss, con al menos tres mensajes en redes sociales en los que llamó a respaldar su candidatura. Sin embargo, tras conocerse los resultados, el mandatario tomó distancia de la derrota. Consultado por periodistas en Florida, señaló que se trataba de “una carrera local de Texas” y afirmó no estar involucrado en el resultado.

El escaño se encontraba vacante desde el verano pasado, luego de que el republicano Kelly Hancock renunciara para asumir como contralor interino del estado. La victoria demócrata adquiere mayor relevancia al producirse en un territorio históricamente favorable al Partido Republicano.

Desde la dirigencia demócrata, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, destacó el resultado como una señal de recuperación del partido en su capacidad de llegar a un electorado más amplio. Según señaló, el desempeño responde a una estrategia de inversión sostenida en elecciones locales y estatales para fortalecer la base política del partido a nivel nacional.

En el último año, los demócratas han logrado revertir más de una veintena de escaños en legislaturas estatales, incluidos distritos que Trump había ganado por amplios márgenes, consolidando una tendencia que ahora vuelve a manifestarse en Texas.