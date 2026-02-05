Díaz-Canel afirma que Cuba está dispuesta a dialogar con EE.UU, pero “sin presiones”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que su gobierno está dispuesto a entablar un diálogo con Estados Unidos, aunque dejó en claro que cualquier acercamiento deberá darse “sin presiones” y “sin precondicionamientos”, dijo en una comparecencia televisiva, la primera tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro a comienzos de enero.

“Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos”, señaló el mandatario. Díaz-Canel sostuvo que un eventual diálogo debe darse “en una posición de iguales, de respeto a nuestra soberanía, independencia y autodeterminación”, y aseguró que se trata de una política de continuidad en la isla. “Hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos, sin prejuicios”, afirmó. Aunque calificó el tratamiento de EE.UU como una “política decadente, prepotente y criminal de bloqueo contra Cuba”.

El mandatario enfatizó que cualquier acercamiento con Estados Unidos debe apuntar a “construir una relación entre vecinos, civilizada, que le pueda aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos”. Sin embargo, evitó confirmar contactos directos con la administración de Donald Trump, pese a que el propio presidente estadounidense aseguró recientemente que su gobierno mantiene conversaciones con Cuba. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, lo desmintió y aseguró que “ese diálogo no se ha empezado”.

La intervención de Díaz-Canel se produce en un contexto de fuerte incertidumbre económica para la isla, marcada por la caída del suministro de petróleo desde Venezuela, las restricciones de otros proveedores y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses. Las autoridades cubanas reconocen que el país enfrenta apagones prolongados, escasez de combustible y un alza sostenida de precios en el mercado informal. Frente a este escenario, el presidente acusó a Trump de apostar por “la teoría del colapso” y de promover la asfixia económica para instalar la idea de un “Estado fallido”.

“Sé que vamos a vivir tiempos difíciles, pero lo vamos a superar entre todos, con resistencia creativa”, afirmó el jefe de Estado, reiterando un concepto que ha utilizado en anteriores momentos de crisis. Al mismo tiempo, descartó un escenario de intervención militar directa por parte de Estados Unidos, aunque advirtió sobre una creciente presión regional.

En esa línea, Díaz-Canel anunció que Cuba ha puesto en marcha un “plan de preparación para la defensa”. “Es un deber soberano ante una agresión prepararnos para la defensa”, sostuvo. Además, detalló que el Consejo de Defensa Nacional aprobó planes que contemplan incluso el “Estado de Guerra”, tras el operativo estadounidense en Venezuela. “Hemos declarado los sábados días nacionales de la defensa y todo nuestro sistema defensivo territorial se está preparando”, explicó.

Consultado por la relación con Caracas, el mandatario aseguró que la cooperación se mantendrá mientras exista disposición del gobierno venezolano. “No imponemos colaboración, la compartimos cuando gobiernos o naciones nos lo piden”, señaló. “Cuba estará dispuesta a colaborar en la medida que se pueda, bajo estas restricciones”, concluyó.