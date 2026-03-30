Llega el primer petrolero a Cuba: Fue enviado desde Rusia con el permiso de Trump 

El petrolero ruso, que transporta cerca de 100.000 toneladas de crudo, ya arribó a Cuba, en un hecho que marca el primer envío de petróleo a la isla desde enero. La llegada se produce luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que no tenía objeciones a que países como Rusia suministraran combustible, en medio del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos tras la caída del líder venezolano Nicolás Maduro.

Se trata del buque Anatoly Kolodkin, que transporta más de 700.000 barriles de petróleo a Cuba y que atracó en el puerto de Matanzas, según confirmaron autoridades rusas. El cargamento, descrito por Moscú como “ayuda humanitaria”, es el primero de este tipo que llega a Cuba en meses, tras un periodo marcado por restricciones al suministro de petróleo.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Rusia no puede “mostrarse indiferente” ante la situación que vive la isla, afectada por la escasez de combustible y sus consecuencias en servicios básicos. En esa línea, aseguró que seguirán explorando formas de apoyo, en coordinación con conversaciones sostenidas con autoridades estadounidenses.

“Rusia considera que es su deber no mantenerse al margen y brindar la ayuda necesaria a los amigos cubanos. No podemos mostrarnos indiferentes ante la desesperada situación que viven hoy los cubanos”, afirmó, según informó el medio ruso Interfax.

El ministro de Energía ruso, Serguéi Tsivilev, declaró el miércoles que Cuba “se encuentra en una situación difícil como consecuencia de la presión de las sanciones (…) Por eso estamos enviando actualmente ayuda humanitaria a Cuba”.

La llegada del buque ocurre luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestara públicamente que no se opondría a envíos de petróleo desde terceros países hacia Cuba. “No nos importa que alguien lleve un cargamento porque lo necesitan (…) tienen que sobrevivir”, afirmó, marcando un cambio respecto de la política de presión aplicada desde enero.

Ese endurecimiento incluyó la interrupción de suministros y advertencias de sanciones a países que comercializaran petróleo con la isla, lo que agravó una crisis energética ya compleja. La situación se profundizó tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, el principal proveedor de crudo para Cuba.

Desde entonces, la isla ha enfrentado apagones generalizados y dificultades en sectores clave. Organismos internacionales han advertido que la falta de combustible ha impactado en el funcionamiento de hospitales y servicios de emergencia.