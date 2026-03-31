Irán amenaza con atacar plataformas tecnológicas en Medio Oriente: Figuran Google, Apple y Microsoft

La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo luego de que Irán advirtiera que podría atacar instalaciones de empresas tecnológicas estadounidenses en la región, en caso de que continúen los ataques hacia altos mandos iraníes. La amenaza, emitida por la Guardia Revolucionaria, fija incluso un plazo de advertencia para eventuales acciones, en medio de la escalada del conflicto con Estados Unidos e Israel.

En un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, el cuerpo militar calificó a estas compañías como “objetivos legítimos”, acusándolas de colaborar en operaciones contra la República Islámica, apuntando que “el elemento principal en el diseño y seguimiento de objetivos terroristas son las empresas estadounidenses de TIC e IA”. Entre las firmas mencionadas aparecen más de 15 plataformas, como Apple, Google, Microsoft, Meta, además de otras como Intel, IBM y Boeing.

Según el anuncio, los ataques podrían comenzar a partir de las 20:00 del 1 de abril, si es que continúan los denominados “asesinatos selectivos” de líderes iraníes. Las autoridades iraníes recomendaron a los trabajadores de estas empresas abandonar “inmediatamente” sus puestos de trabajo, para “preservar sus vidas”. La advertencia también se extendió a quienes viven cerca de estas instalaciones, sugiriendo evacuar en un radio de hasta un kilómetro.

The full list of 18 US technology companies that Iran is threatening to target is below: 1. Cisco

2. HP

3. Intel

4. Oracle

5. Microsoft

6. Apple

7. Google

8. Meta

9. IBM

10. Dell

11. Palantir

12. Nvidia

13. J.P. Morgan

14. Tesla

15. General Electric

16. Spire Solutions

17. G42… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 31, 2026

La declaración se produce en un contexto de enfrentamientos abiertos tras el inicio de las hostilidades a fines de febrero, con ataques cruzados entre Irán y fuerzas vinculadas a Estados Unidos e Israel. En paralelo, Teherán aseguró haber ejecutado operaciones con drones suicidas contra infraestructuras estratégicas en territorio israelí, incluyendo instalaciones de telecomunicaciones y energía, como Siemens, Telecom y AT&T, del “régimen asesino de niños”.

El endurecimiento del discurso iraní marca un giro al involucrar directamente a empresas privadas del sector tecnológico, a las que acusa de participar en tareas de inteligencia y apoyo operativo. Aunque en ocasiones anteriores Teherán ha emitido advertencias similares sin concretarlas, el plazo fijado esta vez ha elevado la preocupación.

El anuncio también tuvo repercusiones en los mercados, con movimientos en acciones tecnológicas y alzas en el precio del petróleo, reflejo de la incertidumbre que genera una posible escalada en la región.