Choque entre Meloni y Trump divide a la oposición italiana: “No se aceptarán amenazas”

Las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, han sido acogidas este martes de forma desigual por los partidos de la oposición italiana, divididos entre los que cierran filas con ella y quienes vaticinan el fin de su ciclo político.

El desencuentro, que marca la ruptura de la alianza con la que hasta ahora era considerada la principal aliada de Trump en Europa, se escenificó en una entrevista exclusiva con el diario Corriere della Sera en la que el estadounidense carga duramente contra Meloni.

En ella, Trump respondió a las críticas de la jefa del Gobierno italiano, quien calificó de “inaceptables” los ataques del presidente estadounidense al papa León XIV, y dijo mostrarse sorprendido por su actitud.

“Es ella la que es inaceptable”, sentenció Trump, quien acusó a Meloni de inacción frente a la amenaza nuclear de Irán y de “pretender que Estados Unidos haga el trabajo por ella”.

Estas declaraciones han provocado una reacción dispar en el arco parlamentario italiano. Por un lado, la líder del Partido Demócrata (PD) y principal fuerza de la oposición, Elly Schlein, condenó los ataques y defendió la postura de Meloni ante la Cámara de Diputados.

“Condenamos firmemente el ataque del presidente Donald Trump a la presidenta Meloni”, señaló Schlein, quien subrayó que, pese a las diferencias políticas, “no se aceptarán amenazas contra el Gobierno ni contra Italia”.

Más crítico se mostró el ex primer ministro y líder de Italia Viva, Matteo Renzi, quien aseguró que Meloni “es abandonada incluso por los suyos, por su gurú, por su líder” y advirtió de un deterioro político acelerado: “El colapso no ha hecho más que empezar”.

“Desde después del referéndum, cada día un problema. Serán 15 meses de plano inclinado hasta las elecciones, el colapso no ha hecho más que empezar”, aseguró en un mensaje en la red social X.

Por su parte, el presidente del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, calificó los ataques como previsibles y cuestionó la estrategia diplomática del Gobierno, al que acusó de ambigüedad en su relación con Washington.

“Es un Trump que ataca. Ataca a derecha e izquierda. Por lo tanto, los ataques no me sorprenden”, afirmó.

Ante la tormenta, su socio de coalición, el vicepresidente y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, cerró filas en torno a la primera ministra y aseguró que Italia seguirá siendo un “aliado sólido” de Estados Unidos, pero bajo los principios de “lealtad, respeto y franqueza recíprocos”.

“El Presidente del Consejo con el Gobierno defienden y defenderán siempre y solamente el interés de Italia”, subrayó el jefe de la diplomacia italiana.

“Hasta hoy el presidente Trump consideraba a Giorgia Meloni una persona valiente. No se equivocaba porque es una mujer que nunca renuncia a decir lo que piensa. Y sobre el papa León XIV ha dicho exactamente lo que todos nosotros ciudadanos italianos pensamos”, indicó Tajani.