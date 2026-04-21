Mas de 60 veteranos estadounidenses fueron detenidos tras exigir fin de guerra con Irán

Una protesta liderada por veteranos de guerra terminó con más de 60 personas detenidas este lunes en Washington D.C., tras la ocupación del edificio Cannon de la Cámara de Representantes.

Según reportes de medios estadounidenses, al menos 32 de los arrestados participaron directamente en la irrupción al recinto legislativo, en una acción organizada por colectivos como About Face, Veterans for Peace y el Center on Conscience and War.

Los manifestantes, muchos de ellos exintegrantes de las Fuerzas Armadas, portaban tulipanes rojos en memoria de las víctimas iraníes y desplegaron pancartas con consignas como “Fin a la guerra contra Irán”. También realizaron una ceremonia de plegado de la bandera estadounidense en honor a los soldados fallecidos.

La manifestación incluyó discursos y cánticos antes de que efectivos policiales intervinieran para desalojar el edificio. Registros difundidos en redes sociales muestran a los participantes siendo retirados por la fuerza del lugar.

Entre los detenidos se encuentra Mike Prysner, director ejecutivo del Center on Conscience and War y veterano de la guerra de Irak, quien calificó el conflicto actual como “profundamente impopular” y una “crisis” para la administración de Donald Trump.

Antes de ser arrestado, Prysner hizo un llamado a militares en servicio activo a considerar la objeción de conciencia, señalando que “los miembros de las Fuerzas Armadas tienen la oportunidad de negarse ahora mismo”.

Según los organizadores, uno de los objetivos de la protesta era entregar una bandera plegada al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para exigir que el Congreso deje de financiar la guerra.

La movilización ocurre en un momento de alta tensión internacional, con un alto el fuego temporal entre Estados Unidos, Irán e Israel próximo a expirar, mientras la Casa Blanca mantiene su presión sobre Teherán en torno a su programa nuclear.