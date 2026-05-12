Starmer se niega a dimitir pese a presiones en Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a su gabinete que no tiene intención de dimitir ante las crecientes presiones dentro del Partido Laborista para que lo haga de inmediato o, al menos, presente un calendario para dejar el poder.

Según sus palabras hechas públicas por su oficina, el partido “dispone de un mecanismo para contestar (la autoridad) de un líder, y no se ha puesto en marcha”, en referencia a los 81 diputados necesarios para forzar unas elecciones primarias dentro del partido y buscar un sustituto para Starmer.

Una renuncia

La secretaria británica de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Miatta Fahnbulleh, presentó su dimisión en desacuerdo con la gestión de Starmer, al que pidió que “haga lo correcto” para el Reino Unido y establezca un calendario para su retirada del poder.

Esta fue la primera renuncia significativa en el Gobierno de Starmer, que afronta una fuerte presión de más de 70 diputados laboristas que piden que dimita en forma inmediata o fije una fecha para su salida del Gobierno, tras la debacle electoral sufrida por la formación en los comicios locales parciales en Inglaterra y los regionales en Escocia y Gales.

Horas después, Sky News publicó una carta dirigida a Starmer por otra de sus colaboradoras, Jess Phillips, a cargo de la lucha contra la violencia machista: “No puedo seguir desempeñando mis funciones como secretaria de Estado bajo el liderazgo actual”, escribió.

Llamados a la dimisión

Los llamados a la dimisión de Starmer aumentaron el lunes (11.05.2026), después de que el gobernante Partido Laborista fuera aplastado el jueves en las elecciones locales y regionales. El dirigente ha perdido ya el respaldo de varios miembros de su Gobierno.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, y la jefa de la diplomacia, Yvette Cooper, le han pedido que defina un calendario para su salida, según los medios británicos.

El lunes por la noche, al menos 70 diputados laboristas, de un total de 403, habían pedido a Starmer que dejara el cargo. El primer ministro pronunció un discurso el lunes por la mañana, que no logró apaciguar las tensiones en sus filas.

Debacle electoral

En las elecciones locales del 7 de mayo, el laborismo, que llegó al poder el 4 de julio de 2024, tras catorce años de gobiernos conservadores, perdió cerca de 1.500 concejales y vio un fuerte avance del partido antiinmigración Reform UK.

Desde su llegada al poder, la popularidad del dirigente, de 63 años, no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida, agravado recientemente por la guerra en Medio Oriente.

Además, quedó atrapado en un escándalo por el nombramiento y destitución de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Washington, tras revelarse los vínculos del enviado con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.