Grupo de Acción Financiera Internacional sesionará el próximo 15 de junio: Chile participa

El próximo 15 de junio se realizará en París una nueva reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de establecer y supervisar los estándares globales para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El GAFI, creado en 1989 por el G7, es considerado el principal referente internacional en materia de integridad financiera. Su trabajo se basa en las denominadas “40 Recomendaciones”, un conjunto de estándares que orientan las legislaciones y regulaciones de los países para fortalecer los controles sobre operaciones financieras, actividades económicas y movimientos de capitales.

Entre las funciones del organismo está monitorear el cumplimiento de estas medidas y evaluar periódicamente a los países para determinar la efectividad de sus sistemas de prevención y persecución de delitos financieros. Como parte de ese proceso, elabora las conocidas listas de jurisdicciones de alto riesgo y de países bajo monitoreo reforzado, utilizadas por gobiernos e instituciones financieras para evaluar riesgos.

La reunión de junio tendrá como ejes centrales la revisión de evaluaciones mutuas, el análisis de jurisdicciones que podrían ingresar o salir de las listas de vigilancia, el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional y el seguimiento de los desafíos asociados a nuevas tecnologías y criptoactivos.

Según los antecedentes difundidos sobre la cita, uno de los focos será reforzar la capacidad de los países para detectar operaciones vinculadas al crimen organizado y mejorar el intercambio de información entre las distintas unidades de inteligencia financiera del mundo. También se evaluarán avances en la identificación y congelamiento de activos relacionados con actividades ilícitas.

Chile participa activamente en esta arquitectura internacional a través del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo regional que adopta los estándares del GAFI y coordina la aplicación de sus recomendaciones entre los países de la región. Mediante este mecanismo, el país se somete a evaluaciones periódicas y forma parte de los procesos de seguimiento orientados a fortalecer la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

El sistema de evaluación del GAFI considera tanto la existencia de marcos normativos adecuados como la efectividad de su aplicación práctica, incluyendo investigaciones, condenas, decomisos y el funcionamiento de las unidades de inteligencia financiera. Los resultados de estas revisiones pueden tener efectos relevantes para la reputación financiera y la capacidad de atraer inversiones de los países evaluados.