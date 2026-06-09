No se cumple promesa de campaña de Kast: Quiroz dice que no habrá equilibrio fiscal en este Gobierno

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, transparentó este martes que el Gobierno no alcanzará el equilibrio fiscal al término de la actual administración, una de las metas que había sido planteada durante la campaña presidencial y que el propio secretario de Estado había destacado al asumir la conducción de la cartera.

La definición quedó plasmada en el decreto de política fiscal presentado por el titular de Hacienda, documento que fija las metas de déficit estructural y deuda pública para los próximos años.

Según explicó Quiroz, la trayectoria fiscal proyectada considera una reducción gradual del déficit estructural, pero sin llegar al equilibrio durante el período presidencial. “Se parte de un déficit estructural para este año de 2,6 puntos del PIB. Sigue con un 1,8 en 2027, un 1,7 en 2028, un 1,6 en 2029, para llegar a un 1,5 en 2030”, detalló.

Junto con ello, ratificó que el Ejecutivo mantendrá como referencia una deuda bruta equivalente al 45% del PIB. “Vamos a mantener el ancla de deuda para el mediano plazo en 45% del PIB para la deuda bruta del Gobierno central”, señaló.

El ministro atribuyó la imposibilidad de cumplir la meta inicial a las condiciones fiscales encontradas al inicio de la administración. “Es importante resaltar la situación fiscal más compleja de lo previsto que encontramos al asumir. Una ley de Presupuestos desfinanciada, ingresos sobreestimados y gastos no reconocidos. Esta realidad exige actuar con responsabilidad y decisión”, afirmó.

Pese a ello, defendió la nueva hoja de ruta fiscal y sostuvo que los objetivos definidos son alcanzables. “Las metas que planteamos hoy día son logrables y no responden exclusivamente a instrumentos de consolidación fiscal”, indicó.

Quiroz agregó que el cumplimiento de estas metas dependerá, en parte, de la recuperación de la actividad económica. “Será clave recuperar el crecimiento económico, proceso del cual tenemos plena confianza que va a ocurrir”, sostuvo.

Asimismo, señaló que la estrategia contempla medidas orientadas a mejorar la eficiencia del gasto público. “También depende de los esfuerzos de racionalización y reordenamiento de gasto público”, añadió.

El titular de Hacienda adelantó además que el Ejecutivo buscará introducir cambios en la administración de las empresas estatales. “Tenemos contemplado ir avanzando en modernizar la gestión de la participación patrimonial del Estado en las empresas públicas. Necesitan una mirada distinta a la que se ha dado en los últimos años”, afirmó.

Finalmente, planteó que la sostenibilidad de la deuda no depende únicamente del comportamiento del déficit fiscal, sino también de la gestión de los activos estatales. “La deuda pública no solo depende del déficit, sino que de una gestión integral de los activos y pasivos del fisco. El Estado tiene muchos activos ilíquidos y parte de nuestra estrategia va a consistir en darle una mirada integral a esos activos”, concluyó.