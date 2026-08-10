Gobierno nombra a abogado Sebastián Vallebona como nuevo subsecretario de Hacienda

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast cerró este lunes la vacancia que se mantenía desde hace 18 días en la Subsecretaría de Hacienda, con la designación del abogado Sebastián Vallebona Espinosa como nuevo titular de la repartición.

Vallebona reemplazará a Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el cargo el pasado 23 de julio luego de obtener un resultado positivo en uno de los test de drogas aplicados por el Ejecutivo a sus autoridades.

El nuevo subsecretario ya formaba parte del equipo del ministro Jorge Quiroz. Hasta ahora se desempeñaba como coordinador de Políticas Tributarias del Ministerio de Hacienda.

Su nombramiento se produce luego de una polémica que se extendió más allá de la salida de Rodríguez. El exsubsecretario negó consumir drogas, cuestionó el resultado y la actuación del laboratorio encargado del examen y posteriormente presentó otros análisis realizados en recintos externos que arrojaron resultados negativos.

Pese a esos antecedentes, La Moneda descartó su reincorporación. El propio Presidente Kast anticipó durante la mañana que la vacante sería cubierta durante esta jornada.

“Nosotros tenemos una fórmula que se estableció y que fue señalada también en su momento”, respondió el mandatario al ser consultado sobre una eventual reincorporación de Rodríguez, para luego anunciar: “Hoy se va a nombrar al nuevo subsecretario”.

Kast también abordó la controversia en torno a la revisión del examen, señalando que el procedimiento contemplado corresponde a una contramuestra. Según explicó, Rodríguez realizó un planteamiento diferente al pedir que la muestra fuera entregada para analizarla en otro laboratorio.

“El subsecretario hizo un planteamiento algo distinto, que es solicitar que le entreguen la muestra para llevarla a otro laboratorio. Y ahí se produce una situación difícil”, sostuvo.

Tras confirmarse la designación de su sucesor, Rodríguez reaccionó a través de su cuenta de X. “Servir a Chile como subsecretario de Hacienda fue el mayor honor de mi vida. Me voy con gratitud, con la certeza de haber dicho siempre la verdad y confiando en que los caminos de Dios son perfectos. Seguiré luchando por la verdad. ¡Todo el éxito a Sebastián Vallebona!”, expresó.

Servir a Chile como Subsecretario de Hacienda fue el mayor honor de mi vida. Me voy con gratitud, con la certeza de haber dicho siempre la verdad y confiando en que los caminos de Dios son perfectos. Seguiré luchando por la verdad. Todo el éxito a @svallebo1! pic.twitter.com/nkfjOiX137 — Juan Pablo Rodríguez O. (@jprodriguezoyar) August 10, 2026

Durante el período entre la salida de Rodríguez y la designación del nuevo subsecretario, la subrogancia estuvo a cargo de Tomás Bunster Bustamante, coordinador de Regulación Económica y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda.

Vallebona es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un máster en Derecho, LLM UC con mención en Derecho Tributario, además de un Advanced LLM en Derecho Tributario Internacional de la Universidad de Leiden, en Países Bajos.

En el ámbito académico, es profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y de Tributación Internacional Esencial en la Universidad Adolfo Ibáñez.

Antes de incorporarse al Gobierno, desarrolló parte de su trayectoria en el sector privado. Entre 2012 y 2015 trabajó como especialista senior en el área tributaria de PwC Chile y posteriormente fue socio del estudio Pereira Covarrubias Montes Abogados, donde permaneció hasta marzo de 2026.