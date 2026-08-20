China insta a EEUU a derogar de inmediato aranceles de Sección 232 sobre drones y piezas de drones

El Ministerio de Comercio chino instó hoy jueves a Estados Unidos a derogar de inmediato sus medidas arancelarias de la Sección 232 sobre drones y piezas para los mismos, y afirmó que tales medidas perjudican gravemente los intereses de las empresas chinas y alteran la cooperación en las cadenas, tanto industrial como de suministro, de estas aeronaves a escala global.

China ha sostenido consistentemente que dichas medidas constituyen una forma de unilateralismo y proteccionismo, practicadas bajo el pretexto de la “seguridad nacional”, señaló en una conferencia de prensa habitual el portavoz de la cartera, He Yadong, en respuesta a una pregunta acerca de la decisión estadounidense de imponer los citados aranceles.

De hecho, los drones chinos exportados al país norteamericano se usan principalmente en aplicaciones civiles, como la agricultura, la inspección de equipos y el entretenimiento cinematográfico y televisivo, dijo He.

Asimismo, manifestó que las medidas de la Sección 232 de Estados Unidos recurren en exceso al concepto de la seguridad nacional, imponen tasas arancelarias diferenciadas a los socios comerciales y discriminan los productos chinos en cuestión.

Además, socavan un entorno de mercado caracterizado por la competencia justa, sostuvo el vocero. “China se opone firmemente a esto”, aseveró.

En su encuentro con los medios, el portavoz también respondió a la acusación de Estados Unidos sobre una supuesta “red de transbordo en la sombra”, calificándola de narrativa falsa y mentiras.

Dijo que el informe estadounidense, titulado “El enorme fraude del transbordo: Auge, alcance y costos”, hace la vista gorda a los hechos y distorsiona lo correcto y lo erróneo al denunciar actividades normales de comercio e inversión internacionales y presentarlas como un “fraude”.

“Esto es una típica acción de unilateralismo y proteccionismo destinada a reprimir y bloquear los productos chinos”, afirmó He. “China está extremadamente descontenta y lo rechaza contundentemente”, afirmó.

Agregó que, en realidad, son los aranceles excesivamente elevados y diferenciados de Estados Unidos la causa fundamental de las amenazas a la seguridad de las cadenas de suministro globales.

Atribuir a factores externos la responsabilidad de sus dificultades económicas internas no le servirá a Estados Unidos para resolver sus propios problemas, los cuales, además, están muy arraigados, puntualizó.

China insta a Estados Unidos a poner fin de inmediato a sus acusaciones irresponsables, dejar de socavar las relaciones económicas y comerciales bilaterales y proteger genuinamente la seguridad y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro a nivel global, dijo el portavoz.

Asimismo, He señaló que China siempre ha cumplido con las normas económicas y comerciales internacionales y continuará desarrollando la cooperación económica y comercial con todas las partes sobre la base de la igualdad y del beneficio mutuo, construyendo conjuntamente una red comercial con beneficios mutuos y resultados positivos para todos y contribuyendo de manera positiva al desarrollo y la prosperidad globales.