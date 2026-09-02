Tras una semana de la tragedia: Nepal supera los 1.100 muertos y más de 3.900 desaparecidos

Ya van siete días de la devastadora riada que arrasó en la frontera de Nepal con China. Las poblaciones en el norte y centro del país fueron gravemente afectadas, con un cálculo de 1.130 personas muertas y más de 3.900 aún desaparecidas tras cumplida la semana de búsquedas.

En las últimas jornadas de rescates se recuperaron 77 nuevos cuerpos. Se restauraron las telecomunicaciones que han facilitado las operaciones, pero siguen en aumento los desaparecidos y fallecidos.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés) señaló que se han recuperado a la fecha 1.114 cuerpos y rescatado 11.933 personas, incluidos 273 extranjeros. De los rescatados se notificó que 292 personas resultaron heridas en el desastre, 182 de las cuales ya han recibido el alta. En China se suman los 16 muertos y alrededor de 550 desaparecidos.

“Para miles de familias afectadas, la prioridad ahora es recibir asistencia humanitaria, recuperar e identificar los restos de sus seres queridos, localizar a familiares desaparecidos, reunir a los niños separados y facilitar el acceso a apoyo psicosocial”, explicó el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dukarric, quien ha cifrado en cerca de 3.500 los desplazados por la catástrofe.

El informe de la Policía nepalí de los siete días pasados registró al menos 77 niños entre los muertos hasta las 8.00 hora local (2.15 GMT). Además de lo recuperado, se destaca que se pudieron descubrir desaparecidos, pues se han encontrado 400 partes del cuerpo parciales, aunque muchos no pueden ser identificados.

Acerca de los extranjeros que se encontraban en el territorio, siguen 583 desaparecidos, según confirmaron a EFE.

Asimismo, ha destacado que más de 21.300 agentes, entre ellos 7.900 policías y 9.200 militares, están desplegados para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

La inundación es catalogada por los locales como la mayor en su territorio hasta el momento. Según los informes, fue una crecida del agua de entre 15 y 18 metros por encima del nivel habitual del río. Devastó asentamientos a lo largo de un tramo de 72 kilómetros del río Trishuli. Asimismo, destruyó el puesto fronterizo de Rasuwagadhi-Kerung con frontera entre Nepal y China, una vía clave para el comercio bilateral.