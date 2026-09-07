Autoridades polacas lamentan triunfo del partido ultraderechista Alternativa para Alemania

En los comicios regionales en el estado federado de Sajonia-Anhalt triunfó el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). En Polonia también se celebró la victoria, por lo que el primer ministro polaco, Donald Tusk, arremetió contra sus pares y lamentó los resultados.

“En Polonia, solo idiotas o traidores pueden alegrarse del triunfo de AfD en Alemania. Hay bastantes de ellos en Konfederacja y PiS”, expresó Tusk en su cuenta de redes sociales X. En la publicación aludió a los dos principales partidos ultraconservadores de su país.

Esto se da en respuesta a la victoria con el 43,8% de los votos para el partido Alternativa para Alemania (AfD), que ha estado ganando territorio entre los votantes en comparación a años anteriores. Este año duplicó con creces su resultado de los comicios regionales de 2021, pero aún se queda a tres escaños de la mayoría absoluta.

Asimismo, otras figuras políticas de Polonia han expresado sus posturas sobre el triunfo de los partidos ultraderechistas, tales como el ministro de Exteriores Radoslaw Sikorski, quien concuerda con las declaraciones de Tusk, ya que tildó los resultados electorales como una “señal muy alarmante”. “Cuando otros se vuelven nacionalistas, en lugar de paz tenemos conflictos”, advirtió.

Por otro lado, el exprimer ministro Mateusz Morawiecki declaró en la emisora Radio Zet que el auge de AfD es preocupante por sus lazos con Rusia, culpando la victoria a las “élites de la izquierda liberal de Bruselas”.

La ministra de Desarrollo Regional, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, también vinculó a la AfD con Rusia calificándolos de “neofascistas”. Mientras el titular del Interior, Marcin Kierwiński, tildó de “Targowica contemporánea” a quienes celebran la victoria. El dicho de Kierwiński se refiere a la retórica política polaca para calificar de traidores a la patria a quienes actuán en favor de intereses extranjeros.