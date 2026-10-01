Jefe del Pentágono celebra “purga” de un 20 % en altos cargos militares en Estados Unidos

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, informó una reducción del 20 % en el número de generales y almirantes de su ejército.

Los recortes apuntaron, según el mismo Hegseth, a oficiales que no apoyaron las medidas de la administración Trump para que las Fuerzas Armadas sean un ente concentrado en la guerra y el combate en vez de otros objetivos denominados como “woke”.

“Los medios lo llaman una purga. Yo lo llamo rendición de cuentas, que ya se había hecho esperar demasiado”, dijo justificando su purga.

El discurso vino un año después de que el mismo Hegseth asegurara que el ejército de los Estados Unidos tenía demasiado personal con sobrepeso, estaba lleno de izquierdistas y que necesitaba una organización profunda. Los que respondieron bien ahora están “al frente de unidades con una orientación renovada, mayores facultades y disciplina”; los que no lo hicieron “ya no trabajan aquí”, agregó el secretario.

“Ya no somos el departamento woke ni el departamento débil. Dicho en términos simples: ni gordos, ni travestis, ni barbudos, ni raros, ni cobardes, ni radicales. Solo guerreros: tropas fuertes, preparadas y comprometidas”, enfatizó.

En mayo de 2025, el Jefe del Pentágono instruyó recortes en los altos mandos estadounidenses. Sin embargo, las cifras dicen que pasaron de ser 831 en octubre del año pasado a 851 en julio de 2026. “Mi trabajo será, junto con las personas que contratemos y quienes integran la administración, identificar dónde se puede recortar grasa para destinar esos recursos a la capacidad letal”, expuso en enero pasado.

Desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, el magnate republicano ha supervisado la purga de altos mandos militares, incluyendo al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Charles Brown, al que echó sin ninguna razón aparente en febrero de 2025.

Otros despedidos incluyen a los jefes del Ejército, la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos, el general que dirigía la Agencia de Seguridad Nacional, el vicejefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, un almirante de la Marina destinado a la OTAN y otros cargos militares. En la misma línea, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea y el jefe del Comando Sur dejaron su cargo antes de tiempo, al cabo de dos y un año, respectivamente.