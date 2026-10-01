Está prófugo: Asesino de carabinero en Renca tendría nexos con grupo criminal más grande de Brasil

Una operación contra el Primeiro Comando do Capital (PCC), el grupo criminal más grande de Brasil y uno de los más numerosos del mundo, reveló que uno de los investigados es el homicida prófugo de un carabinero en Renca.

Francisco Javier Rivera Galaz, alias “Franci”, es uno de los 24 nombres a los que se les emitió una orden de detención desde el 15° Juzgado de Garantía de Santiago. El delincuente está considerado como uno de los tres autores materiales del robo y asesinato de Alejandro Ortiz Vásquez en Renca el pasado 27 de agosto; sus dos compañeros criminales ya están tras las rejas.

Según Meganoticias, Rivera habría solicitado apoyo a individuos del PCC para huir de Chile luego del homicidio. Los antecedentes del Ministerio Público señalan que la mafia brasileña habría evaluado trasladar a Rivera desde Santiago hasta algún punto desconocido de la frontera con Bolivia.

Desde ahí, se perdería su rastro. El plan tenía tal nivel de elaboración que se aseguraba que entraría con una camioneta para venderla en ese país.

Tras los allanamientos y diligencias de la denominada “Operación Sintonía 1533”, ninguna señal de Rivera se encontró. Eso sí, se detuvo a otros siete individuos en tres regiones del país, considerando 24 domicilios y nueve centros penitenciarios.