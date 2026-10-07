Error en la Matrix: político en Albania gestionará su ciudad desde la cárcel con avatar IA

La inteligencia artificial ingresó de lleno a prácticamente todos los aspectos de la vida humana, incluyendo la política.

Prueba de ello es el insólito anuncio que hizo el alcalde de Tirana, capital de Albania, Erion Veliaj, actualmente en prisión preventiva por acusaciones de corrupción.

El socialista de 46 años y alcalde desde 2015, creó un avatar con inteligencia artificial para comunicarse con sus ciudadanos desde la cárcel. El jefe edilicio asegura que su “secuestro” en prisión le obligó a crear este implemento tecnológico.

El motivo no es únicamente de comunicación, sino electoral. Veliaj prometió inversión en educación y otros ámbitos, sin importar si está tras las rejas o no. El alcalde lleva preso desde febrero de 2025 en el marco de una investigación sobre lavado de dinero, ocultación de patrimonio y abuso de poder, reportan medios locales.

En vistas de esto, las autoridades locales le destituyeron y llamaron a nuevas y extraordinarias elecciones. Sin embargo, el Tribunal Constitucional albanés determinó suspender los comicios antes de que se hicieron y lo devolvió al cargo, pero sin cambiar su estatus policial.

Las elecciones en el país balcánico están programadas para inicios del próximo año, y ahí es donde Veliaj apunta con esta campaña ininterrumpida patrocinada por la IA. Aunque en teoría es alcalde, las limitaciones físicas le hicieron delegar la mayoría de sus funciones en administradores locales.

Medios albaneses constataron que no es primera vez que una autoridad utiliza inteligencia artificial para fines políticos. Casos destacados han sido, en el último tiempo, el del expresidente del Brasil, Jair Bolsonaro, o el exprimer ministro de Pakistán, Imran Khan.

En caso de Albania, tampoco es novedad. De hecho, el país está a la vanguardia del uso de IA con fines administrativos y estatales a nivel mundial. En 2025, el Gobierno dictó un prompt para generar a Diella, ministra de Inteligencia Artificial del mundo y primera autoridad planetaria 100% virtual. Su misión era combatir la corrupción, pero ahora su “hermano” espiritual servirá a alcalde que espera juicio por corrupción.