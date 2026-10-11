Papa León XIV anuncia operación por nódulo pulmonar a menos de un mes de su gira por Sudamérica

El papa León XIV anunció este domingo que deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones, en una intervención que se realizará durante los próximos días y que implicará aproximadamente una semana de hospitalización. La noticia se conoció a menos de un mes del viaje apostólico que el pontífice tiene programado a Uruguay, Argentina y Perú.

El propio líder de la Iglesia católica comunicó su situación de salud desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, después del tradicional rezo del Ángelus, ante miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado”, explicó el pontífice, de 71 años.

A continuación, señaló que los especialistas recomendaron intervenir quirúrgicamente para retirar la lesión y que había decidido seguir sus indicaciones médicas.

Los médicos “consideran oportuno intervenir”, indicó León XIV, por lo que finalmente optó por “operarse para extirpar” el nódulo “en los próximos días”.

El anuncio fue recibido con aplausos de los fieles que escuchaban sus palabras desde la plaza de San Pedro. “Os agradezco vuestra cercanía espiritual y me encomiendo a vuestra oración. Gracias y buen domingo”, expresó el papa antes de despedirse desde la ventana del Palacio Apostólico.

Posteriormente, el Vaticano entregó nuevos antecedentes sobre el procedimiento y el período de recuperación previsto.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó que la operación se realizará durante los primeros días de la próxima semana y que el pontífice deberá permanecer hospitalizado aproximadamente siete días.

“En respuesta a las preguntas de los periodistas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana”, señaló Bruni mediante una breve comunicación.

La intervención tendrá lugar en el hospital Agostino Gemelli de Roma, establecimiento que dispone de instalaciones destinadas a la atención de los pontífices desde la década de 1980, durante el papado de Juan Pablo II.

Esta será la primera operación de León XIV desde su elección como papa en mayo de 2025, cuando sucedió a Francisco tras el cónclave celebrado en el Vaticano.

El pontífice, primer estadounidense en encabezar la Iglesia católica y también ciudadano peruano, cumplió 71 años el pasado 14 de septiembre.

Su trayectoria religiosa mantiene una estrecha vinculación con Perú, país donde desarrolló durante años labores como misionero y obispo antes de asumir sus responsabilidades en el Vaticano.

La intervención quirúrgica obligará a suspender temporalmente sus actividades oficiales durante el período de hospitalización y recuperación, aunque por ahora no se ha informado de modificaciones al viaje apostólico que tiene programado para noviembre.

La gira contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, en lo que constituye uno de los principales compromisos internacionales de su agenda.

Pese al anuncio sobre su salud, el propio pontífice dio señales de que mantiene la intención de realizar el recorrido previsto.

Durante el Ángelus, antes de informar sobre la operación, León XIV dedicó un saludo especial a los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, quienes participaron en una procesión con una imagen del Crucificado venerada especialmente en Perú.

“Saludo a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y a todos aquellos que han participado en la procesión con el venerado icono del Crucificado”, expresó.

Acto seguido, agradeció las oraciones por su próxima visita al país sudamericano. “Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú”, afirmó.

Sus palabras se produjeron minutos antes de revelar la intervención quirúrgica, sin que hasta el momento el Vaticano haya comunicado una suspensión o modificación oficial de la gira latinoamericana.

La noticia también provocó reacciones de autoridades internacionales. Una de las primeras fue la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien manifestó su respaldo personal y el de su gobierno al pontífice ante la próxima hospitalización.

La jefa del Ejecutivo italiano destacó especialmente la tranquilidad con la que León XIV comunicó su situación de salud durante el Ángelus.

“Su serenidad y tranquilidad durante el Ángelus nos reconfortan. Estoy segura de que el pueblo italiano también le brindará todo su apoyo y afecto”, expresó Meloni.