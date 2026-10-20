En medio de disputa por las Malvinas: Argentina compró nuevo equipamiento militar en secreto

Medios argentinos reportaron este lunes 19 que el gobierno de la Argentina compró, bajo secreto de Estado, nuevo armamento y equipos para sus Fuerzas Armadas.

Según Infobae, el presidente Javier Milei firmó el decreto junto al ministro de Defensa, Carlos Presti. Las características de la compra impiden conocer qué tipo de material se adquirió, quién lo vendió y cuánto costó. Hasta el cierre de esta edición, los únicos que saben los detalles son funcionarios de Defensa y oficiales castrenses trasandinos, indicó La Nación.

Lo que sí se sabe que se ha comprado, a lo largo de un periodo de renovación, han sido 24 aviones militares F-16 de segunda mano a Dinamarca, de los cuales la mitad están en territorio vecino. En la misma línea, importaron desde los Estados Unidos cuatro helicópteros Sikorsky UH-60L Black Hawk.

El rearmado argentino no es casual, sino que se relaciona con la tensión entre Buenos Aires y Londres. Entre estos episodios de disputa, dos destacan principalmente.

Hace algunas semanas, el libertario Milei pidió medidas de protección contra la petrolera israelita Navitas, que pretende explotar hidrocarburos en la plataforma continental aledaña a las Malvinas.

“Argentina ha presentado hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”, dijo la administración argentina.

Sumado a ello, un episodio de suma preocupación para Chile es la amenaza constante que Argentina ha representado para la naviera chilena Easter Island y su barco Danstar, que pretende conectar Punta Arenas con Puerto Stanley/Puerto Argentino para fines comerciales. Pese a que el buque navegaría en forma pacífica y al amparo del derecho de aguas, declaraciones argentinas como las del veterano de guerra y líder de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, sugieren detener el barco a como dé lugar.