Carta de presidenta Banco Central sobre nota publicada en El Mostrador Semanal

Señor Director:

De mi consideración, me refiero a la publicación realizada en El Semanal de “El Mostrador”(*), fechada el 6 de noviembre en curso, que alude al Banco Central de Chile. Al respecto, por especial encargo del Consejo del Banco, vengo en aclarar lo siguiente:

El viernes pasado, dos personas de la División de Asuntos Institucionales fueron contactadas por un periodista de ese medio para ponerlos al tanto de una nota que estaba realizando sobre el Banco Central. Asimismo, solicitar un off respecto de la misma dado que incluía un ‘tema sensible’.

De acuerdo con los lineamientos de la política de comunicaciones del Banco, se le indicó que enviara las preguntas pertinentes por escrito a un correo institucional, lo que no ocurrió.

Las afirmaciones vertidas en la nota respecto de que habría un equipo asesor externo en materia de comunicaciones, carecen de todo asidero. El Banco tiene una estructura formal y definida en este ámbito, así como una Política de Comunicaciones que establece claramente la forma en que se administran los flujos de información desde y hacia los distintos requirentes de contenidos específicos. Es la División de Asuntos Institucionales el área encargada de gestionar estos requerimientos, así como de diseñar, implementar y evaluar los despliegues asociados al posicionamiento y gestión de vínculos de la institución.

Los ejecutivos del Banco Central, gerentes de área y de división, son seleccionados a través de concursos públicos y responden a la confianza del Consejo. Las evaluaciones que realiza el Banco respecto de sus ejecutivos, están basadas en dimensiones estrictamente técnicas, alejadas de cualquier consideración que no se relacione con el desempeño profesional del evaluado.

El Banco Central cuenta con una política de comisiones de servicio que regula la participación de sus integrantes en actividades internacionales, de acuerdo con la agenda de trabajo de la institución. En este contexto, es importante recalcar que los viajes de los Consejeros y ejecutivos no responden a motivaciones personales, sino que a las necesidades propias de sus cargos.

En cuanto a las otras materias contenidas en la nota no nos vamos a referir porque se trata de rumores completamente infundados.

Rosanna Costa C.

Presidenta

En nombre del Consejo del Banco Central

***

*N de la R.: El Mostrador deja constancia que sí cumplió con enviar por escrito y por el conducto institucional las preguntas medulares de lo que necesitaba saber para su trabajo periodístico, pero no fueron respondidas. También, por supuesto, contactó fuentes de manera extraoficial, las que prefirieron hablar en off dado lo sensible de la información y para protegerse. El Mostrador está convencido que el tema es de interés público y apunta al corazón del funcionamiento interno de una institución clave en la institucionalidad económica del país.