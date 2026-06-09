Reparar, dialogar y respetar

Señor Director:

En relación con la carta del académico Octavio Avendaño indicada en el artículo recientemente publicado en su medio titulado “Resurgimiento de tomas divide a comunidad académica y anticipa segundo semestre de radicalización” , me dirijo a usted en mi calidad de representante de las y los funcionarios no Académicos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y como la persona directamente mencionada en los hechos allí expuestos.

Es mi deber manifestar públicamente que, lamentablemente, lo que refiere el académico, se expresó durante la última sesión del Consejo de Facultad, siempre en defensa de nuestro estamento. Con dicha denuncia, esa instancia ha dejado de ser un espacio seguro. Lo que debe ser el órgano central de deliberación democrática y pluralista de nuestra comunidad, se ha transformado en un entorno que vulnera nuestro bienestar, dignidad y el ejercicio legítimo de nuestra labor de representación. Como estamento, no podemos ni debemos normalizar dinámicas que nos exponen y nos restan las garantías mínimas de participación.

No obstante, mi intención no es profundizar la división que hoy tensiona a nuestra comunidad, sino hacer un llamado urgente a la reconstrucción de las confianzas. De cara a la elección de una nueva decanatura, tenemos la oportunidad y el imperativo ético de cambiar el rumbo. Para que nuestra Facultad avance y evitemos una mayor radicalización, necesitamos urgentemente enfocar nuestros esfuerzos en tres pilares: reparar, para subsanar las confianzas quebrantadas; dialogar, porque el estamento funcionario no académico es un pilar fundamental de la universidad y nuestra voz debe ser validada en igualdad de condiciones; y el respeto, en un compromiso irrestricto con el buen trato. Bajo ningún argumento, pueden haber excusas para cruzar los límites de la dignidad en nuestros espacios de trabajo.

Hago una invitación pública a las nuevas autoridades y a todos los integrantes de nuestra comunidad FACSO a que asumamos el compromiso de devolverle a este espacio su carácter seguro, democrático y respetuoso. Solo así podremos superar este difícil momento.