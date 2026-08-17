José Piñera aclara su relación con Peter Thiel

Señor director:

Como lo expliqué en un posteo en X, Peter Thiel me pidió una reunión en Santiago, pues quería aprender del sistema de capitalización chileno, su exportación al mundo (ya 52 países) y las consecuencias futuras que tendría la crisis del sistema de reparto en EE.UU. y Europa. Por supuesto, acepté su petición.

Aclaro que no hablamos ni tengo relación alguna con sus actividades empresariales, como podría inferirse de la foto (que puse en X tras el conversado café) que El Mostrador reproduce ayer encabezando su interesante artículo sobre la inversión de Thiel en el yacimiento Vaca Muerta de Argentina.

Cordialmente,

José Piñera