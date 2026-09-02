Señor director:

Muy acertada la columna de Paula Forttes. Lo que describe sobre el trato bancario a las personas mayores -para quienes la tecnología, en lugar de facilitar el acceso, lo ha complejizado hasta volverlo tutelado- es similar a la percepción que se tiene de las residencias de mayores, donde se asume que cuidar equivale a tutelar.

Muchas familias enfrentan la decisión de una residencia bajo una premisa que considero distorsionada: o se mantiene la autonomía sin red de apoyo en casa, o se pierde el control al ingresar a una institución. Pero el buen cuidado no anula decisiones; genera las condiciones para sostenerlas con seguridad.

No podemos pensar en los mayores solo como receptores pasivos de servicios, sino como personas con proyectos, preferencias y propósitos. Proteger sin infantilizar no es solo un desafío para la banca, sino el estándar ético que le debemos a un país que envejece.

Juan Francisco Marinovic

CEO Acalis Latam / Directorio

de Agram